البنك الدولى يحذر من تأثير رفع نسبة الفائدة على اقتصاد 2023

وأضاف -فى دراسة جديدة- أن الاقتصاد العالمى يمر الآن بأشد تباطؤ فى أعقاب الانتعاش الذى أعقب الركود فى عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه فى الفترة التى سبقت فترات الركود العالمى السابقة، مشيرا إلى أن أكبر 3 اقتصادات فى العالم، هى الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ بشكل حاد.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى: "النمو العالمى يتباطأ بشكل حاد، وهناك احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول فى حالة ركود"، وعبر عن القلق من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وذكر رئيس البنك أن الزيادات المتزامنة فى أسعار الفائدة على مستوى العالم، وإجراءات السياسة ذات الصلة، من المرجح أن تستمر فى العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التى كان عليها قبل جائحة كوفيد 19.
ولدفع التضخم إلى الانخفاض، قد تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين، علاوة على الزيادة البالغة نقطتين مئويتين التى تحققت بالفعل فوق متوسط 2021.
وقال مالباس إن على صانعى السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما فى ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.
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