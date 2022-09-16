روسيا: قرار الطاقة الذرية بشأن زابوريجيا لم يحصل على أغلبية

جدة - نرمين السيد - قال مكتب الممثل الدائم لـ روسيا فى المنظمات الدولية بـ العاصمة النمساوية فيينا، أمس الخميس، إن الصين وبعض الدول الأخرى لا تؤيد القرار المناهض لـ روسيا بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الذى أقره مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان للمكتب جاء فيه "صوتت روسيا والصين ضد هذه الوثيقة. وامتنعت بوروندى وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب إفريقيا عن التصويت"، مضيفا أنه بالتالى فإن الغالبية "رفضوا دعم هذا المشروع". وذكرت وسائل إعلام غربية، فى وقت سابق من اليوم، أن مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا فى اجتماع خلف الأبواب المغلقة، بموافقة 26 صوتا، يدعو روسيا إلى "الوقف الفورى لجميع الإجراءات ضد وفى محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وقال المجلس إن وجود القوات الروسية فى محطة زابوريجيا يزيد من مخاطر وقوع حادث نووى. يشار إلى أنه تم تقديم القرار من قبل كندا وبولندا نيابة عن أوكرانيا، التى ليست عضوا فى مجلس الوكالة.

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