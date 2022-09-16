جوتيريش: عمل الأمم المتحدة أصبح أكثر ضرورة من أى وقت مضى

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن ذلك ورد فى تقريره السنوى، الذى صدر "الخميس" قبيل الاجتماع السنوى لقادة العالم فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل، وأضاف الأمين العام أن جائحة كوفيد 19 مستمرة، مشيرا إلى أن التعافى منها غير متكافئ، حيث تم تطعيم أقل من 20 % من الناس فى البلدان منخفضة الدخل.

وتابع أنه علاوة على ذلك، تسببت الحرب فى أوكرانيا فى محنة لملايين الأشخاص داخل وخارج البلاد، وفاقمت من آثار أزمة المناخ وانعدام المساواة- المستمر لفترة طويلة- فى جميع أنحاء العالم.

وأكد جوتيريش فى مقدمة التقرير أن الأمم المتحدة- بصفتها منصة للتعاون والتضامن الدوليين- ظلت طوال العام الماضى تدعو أصحاب المصلحة وتقود حملات المناصرة والتعاون العالميين للحد من الفقر ومعالجة تغير المناخ ودفع الطاقة والتحول الرقمى وإصلاح النظم الغذائية، من بين أمور أخرى.

واستطرد قائلا: "قدمنا- بشكل جماعى عبر منظومة الأمم المتحدة- خيارات وحلولا تتعلق بالسياسات، وساعدنا فى تشكيل الاستراتيجيات وتضخيم أصوات أولئك الموجودين فى الخطوط الأمامية والمهمشين".

وأشار أيضا إلى جهود المنظمة الدولية للحد من عدم المساواة وتعبئة الموارد وعقد التحالفات لتعزيز الاستثمارات فى مجال التنمية المستدامة لإعادة البلدان إلى المسار الصحيح.

وأضاف الأمين العام أنه من خلال تقريره التاريخى المعروف بـ "خطتنا المشتركة"، أطلقت المنظمة ونفذت توصيات طويلة الأجل، واقترحت حلولا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بهدف بناء عالم أكثر مساواة ومرونة واستدامة يرتكز على حقوق الإنسان، استنادا إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال إن هذا التقرير يحتوى على مقترحات حول سبل تعزيز التماسك الاجتماعى والتضامن ومنع الأزمات وإدارتها والتصدى للتهديدات الأمنية المستمرة والجديدة.

وتابع أنه "استجابة لذلك، أيدت الدول الأعضاء المقترحات التى يمكن أن تمضى قدما على الفور، وهى تشارك بشكل كامل فى تلك المقترحات التى تتطلب المزيد من العمل والحوار لتنفيذ خطتنا المشتركة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن هيكل السلم والأمن الدوليين يتعرض لضغوط هائلة، كما تجلى مؤخرا فى الحرب فى أوكرانيا، كما أن التهديدات المتقاربة والمنافسة الجيوستراتيجية والتفاوتات المنهجية لها عواقب وخيمة، ليس فقط بالنسبة للأشخاص المحاصرين فى العنف.

وتابع إن الأمم المتحدة نشرت مجموعة من الأدوات لمنع النزاعات وتخفيفها وإدارتها وحلها، وحماية المدنيين، ومواجهة التهديدات التى تواجه النساء والأطفال، وبناء مسارات للخروج من الصراع والأزمات إلى التنمية المستدامة والسلام.

وبعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا، تحدثنا علنا باستمرار دعما لسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق (الأمم المتحدة) وضرورة الامتثال للقانون الدولى والمساءلة، كما انخرطنا بفعالية فى مفاوضات لتيسير تصدير الحبوب وغيرها من المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق للمساعدة فى معالجة أزمة الغذاء العالمية، مما أسفر عن مبادرة حبوب البحر الأسود التى تم توقيعها تحت رعاية الأمم المتحدة فى 22 يوليو 2022.

وقال جوتيريش إن الجهود الإنسانية التى تبذلها المنظمة تهدف إلى دعم ملايين الأشخاص المحتاجين بسبب النزاعات الجديدة والممتدة والكوارث الطبيعية المدمرة وتداعيات تغير المناخ وعواقب جائحة كوفيد 19.

وفى العام الماضى، تطلبت خطط الاستجابة المنسقة من قبل الأمم المتحدة 37.7 مليار دولار لتوفير المساعدة المنقذة للحياة والحماية لـ 174 مليون شخص فى 60 دولة، وحشدنا- بدعم سخى من المانحين وبالتعاون مع شركائنا- مبلغا قياسيا قدره 20.25 مليار دولار ووصلنا إلى حوالى 107 ملايين شخص بمساعدة.

وقال الأمين العام: "تضمنت جهودنا الرامية لإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات عقد منتدى جيل المساواة، الذى حفز الحصول على تعهدات بشأن السياسات والبرمجة والمناصرة والتزامات مالية بقيمة 40 مليار دولار".

وكجزء من عمل المنظمات لحشد الجهود الرامية لمنع العنف الجنسى القائم على النوع والاستجابة للناجين منه، خصصت مبادرة "بقعة ضوء" 48 مليون دولار للمجتمع المدنى والمنظمات النسائية الشعبية، وعززت خطط العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات فى أكثر من 30 دولة فى جميع أنحاء العالم.

وقال الأمين العام إن المنظمة لا تزال تسترشد بالميثاق وأطر حقوق الإنسان وأهـداف التنمية المستدامة والالتزامات الأخرى المتفق عليها دوليا، والتى تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام وسلمى وشامل وازدهار للجميع، فى وئام مع الطبيعة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وتابع "فى هذه الأوقات المضطربة، أصبح عمل الأمم المتحدة ضروريا أكثر من أى وقت مضى، نحن ندرك تماما أن النهج التفاعلى للأزمة يخذل شعوب العالم".

وأكد جوتيريش أنه "فى العام المقبل، سنواصل المساعدة فى بناء القدرة على الصمود وتقليل المعاناة، مع اتباع الاستراتيجيات طويلة الأجل المنصوص عليها فى تقريرى حول خطتنا المشتركة لمنع الأزمات وإدارة المخاطر وبناء مستقبل مستدام للجميع".