العالم اليوم - فيديو.. رونالدو يحرج معجبة ويمضي في طريقه "كأن شيئا لم يكن"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رونالدو يحرج معجبة ويمضي في طريقه "كأن شيئا لم يكن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 05:19 صباحاً - وضع أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو واحدة من معجباته في موقف محرج، عندما رفض التقاط صورة "سيلفي" معها عقب مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي، الخميس.

وكان رونالدو يغادر ملعب المباراة نحو غرف خلع الملابس بين شوطي اللقاء، الذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين وشهد تسجيل النجم البرتغالي أول أهدافه هذا الموسم.

وبينما هو في طريقه إلى ممر يقود إلى غرف خلع الملابس، اقتربت من رونالدو واحدة من العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبا لصورة "سيلفي"، إلا أن المهاجم رفض طلبها وأبعد يدها عنه ومضى في طريقه سريعا.

وأدى تصرف صاحب الكرات الذهبية الخمس إلى حالة من الذهول على وجه معجبته.

والموسم الماضي، أثار رونالدو غضبا واسعا عندما أسقط هاتفا من يد صبي عمره 14 عاما كان يأمل في التقاط صورة له، بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتذر اللاعب بعد ذلك، لكنه خضع لاستجواب من جانب الشرطة فيما يتعلق بـ"اعتداء مزعوم وضرر جنائي" وقع على الصبي، وتلقى تحذيرا من السلطات.

ورفضت والدة الصبي فرصة لقاء رونالدو ووصفته بأنه "متعجرف"، بعد التحدث إلى اللاعب عبر الهاتف.