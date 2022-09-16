بإيداع فوري 200,000 للسعودي والمقيم بدون أى ضمانات

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عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى مستندات أو أوراق يستطيع كل العملاء الحصول على مبلغ تمويلي 200 ألف ريال سعودي لكل من السعودي وأيضاً المقيم كما لا يحتاج هذا التمويل إلى أى ضمانات فلا يحتاج إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري وذلك من خلال التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
بإيداع فوري 200,000 للسعودي والمقيم لدى شركة التيسير للتمويل
من خلال التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير يستطيع العميل من التقديم اونلاين بصورة فورية على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها وهي
- لابد أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.
- كما لابد أن يكون المتقدم الغير السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 19 عام.
- كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم سعودي قد قضى فترة عمل لا تقل عن 3 للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.
- لابد كذلك أن يكون المتقدم الغير سعودي قد قضى فترة عمل لا تقل عن عام كامل عند التقديم.
مميزات التمويل الفوري 200,000 لدى شركة التيسير للتمويل
التمويل الشخصي السريع بقيمة 200,000 ريال سعودي متاح اونلاين وأيضاً متوفر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وهناك العديد من المزايا الأخرى وهي
- يتميز التمويل الشخصي الفوري لدى التيسير بأنه متاح طبقاً لأحكام الإسلام بالسعودية.
- يتميز أيضاً التمويل السريع لدى التيسير بأنه متاح للسعودي وكذلك المقيم.
- كذلك يتميز التمويل الفوري من التيسير بأنه لا يتطلب وجود كفيل.
- كما يتميز كذلك بأنه تمويل لا يتطلب تحويل الراتب الشهري.
- خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي من قبل شركة التيسير بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة.
- يبلغ قيمة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير إلى 200,000 ريال.
- تبدأ أيضاً فترات سداد قيمة التمويل لدى شركة التيسير من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.
- أيضاً هامش ربح التمويل تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.
- متاح كذلك التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى شركة التيسير.
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