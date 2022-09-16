نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإيداع فوري 200,000 للسعودي والمقيم بدون أى ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى مستندات أو أوراق يستطيع كل العملاء الحصول على مبلغ تمويلي 200 ألف ريال سعودي لكل من السعودي وأيضاً المقيم كما لا يحتاج هذا التمويل إلى أى ضمانات فلا يحتاج إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري وذلك من خلال التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

بإيداع فوري 200,000 للسعودي والمقيم لدى شركة التيسير للتمويل

من خلال التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير يستطيع العميل من التقديم اونلاين بصورة فورية على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها وهي

لابد أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كما لابد أن يكون المتقدم الغير السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 19 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم سعودي قد قضى فترة عمل لا تقل عن 3 للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

لابد كذلك أن يكون المتقدم الغير سعودي قد قضى فترة عمل لا تقل عن عام كامل عند التقديم.

مميزات التمويل الفوري 200,000 لدى شركة التيسير للتمويل

التمويل الشخصي السريع بقيمة 200,000 ريال سعودي متاح اونلاين وأيضاً متوفر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وهناك العديد من المزايا الأخرى وهي