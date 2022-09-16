العالم اليوم - من واشنطن لكييف.. حزمة مساعدات عسكرية جديدة بـ600 مليون

انتم الان تتابعون خبر من واشنطن لكييف.. حزمة مساعدات عسكرية جديدة بـ600 مليون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 03:22 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، لمساعدة جيشها في مواجهة روسيا، وذلك وفقا لمذكرة للبيت الأبيض أُرسلت إلى وزارة الخارجية، الخميس.

وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية، تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان الأميركي الجديد تزامنا مع هجوم مضاد واسع النطاق، يشنه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين.

ولا توضح المذكرة كيف ستستخدم الأموال، لكن عدة مصادر قالت لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة "هيمارس" الصاروخية.

كما ذكر مصدران، طلبا عدم نشر هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر، أن الحزمة ستشمل أيضا ذخيرة لمدافع الهاوتزر.

وتفيد المذكرة أيضا أن المال سيستخدم في التدريب العسكري للجيش الأوكراني.

وأرسلت واشنطن مساعدات عسكرية بنحو 15.1 مليار دولار لحكومة كييف، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.