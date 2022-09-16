نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الريفي 1444.. تعرف على شروط التسجيل في دعم ريف لكافة الفئات بوابة ريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي 1444 ، ما زلنا نتابع معكم رصد المزيد فيما يخص التسجيل في دعم ريف. حيث يرغب الكثير معرفة ما هي شروط الدعم الريفي للمتزوجة والمطلقة والأرملة والأسر المنتجة وجميع الفئات في المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا المقال على موقعنا “ثقفني” سنوافيكم بكافة التفاصيل فيما يخص شروط الدعم الريفي 1444 ، والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالتسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم المقدم من البرنامج ذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة.

شروط الدعم الريفي 1444

شروط الدعم الريفي 1444 ، برنامج دعم ريف أو التنمية الريفية المستدامة هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بناءً على الأمر الملكي الصادر من سمو العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم التاسع 9 من شهر يناير لعام 2019.

وهناك العديد من الأهداف التي يسعا لتحقيقها برنامج الدعم الريفي، حيث يهدف برنامج التنمية الريفية المستدامة دعم ريف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتزان بين مختلف الفئات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استغلال كافة الموارد الطبيعية والزراعية والمائية في المملكة، ويأتي برنامج الدعم الريفي ضمن رؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

كما ذكرنا بعاليه هناك عدة شروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب في إتمام عملية التسجيل في دعم ريف ، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة دعم ريف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي المسؤولة عن تسجيل دعم ريف لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والآن نستعرض عليكم شروط تسجيل دعم ريف ، كما أوضحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا من خلالة شروط تسجيل دعمن ريف. وسوف نتعرف من خلال تقارير متتالية أخرى على شروط شروط الدعم الريفي للمتزوجة والمطلقة والأرملة والأسر المنتجة. فقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة متمثلة في برنامج الدعم الريفي الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في دعم ريف وذلك لكافة الفئات في المملكة.