نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم وترقب نتيجة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم الجمعة وسط ترقب لنتيجة الهلال ضد الوحدة في الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لكرة القدم، في المباراة المقامة على ملعب ستاذ الأمير فيصل بن فهد في مواجهة بتعليق فهد العتيبي.

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم

موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم: التاسعة مساء بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة SSC1 HD وقناة SSC5 مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم بتعليق المعلق فهد العتيبي، ويسعى الهلال إلى الفوز على الوحدة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري السعودي رفقة الشباب السعودي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بالنظر إلى ترتيب الدوري السعودي وموقف كلا من الهلال والوحدة:

يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات.

يحتل الوحدة المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

توقعات نتيجة مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم

بالنظر إلى توقعات مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم، نجد أن الهلال مرشحا بقوة للفوز بتلك المواجهة في ظل ضعف الوحدة السعودي بالنظر إلى نتائج مبارياته حتى الأن في جدول مسابقة الدوري السعودي، خاصة وأن الهلال السعودي يرغب بشكل كبير في الحفاظ على نسخة الدوري السعودي.

تشكيل الهلال ضد الوحدة اليوم

كان رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي قد استقر على تشكيل الفريق أمام الوحدة في تلك المواجهة المرتقبة ومن المرتقب الدفع بعبدالله المعيوف في حراسة المرمي، وعلى مستوى خط الدفاع، ستتم الإستعانة بكلا من ياسر الشهراني وعلي أل بليهي ومحمد جحفلي وسعود عبد الحميد، أما على مستوى خط الوسط، سيتم الإستعانة بكويلار وسلمان الفرج وسالم الدوسري وكاريلو وموسى ماريجا، وعلى مستوى الهجوم ستتم الإستعانة بإيجالو.

الهلال السعودي منتعشا بالفوز بالسوبر المصري السعودي

يدخل الهلال السعودي مواجهة الوحدة منتعشا بالفوز على الزمالك المصري في السوبر المصري السعودي والذي أقيم على ملعب لوسيل في قطر وذلك استعدادا لإستضافة كأس العالم في نوفمبر المقبل.

هذا وسنتابع معكم بشكل كبير كل جديد فيما يخص نتيجة مباراة الهلال السعودي اليوم ضد الوحدة في تلك المواجهة المرتقبة للهلال ضد الوحدة في واحدة من المباريات الهامة للهلال السعودي.