نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون وضمك وترقب نتيجة التعاون ضد ضمك في الدوري السعودي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة التعاون وضمك اليوم الجمعة وسط ترقب نتيجة التعاون ضد ضمك في الأسبوع الرابع في الدوري السعودي، من المرتقب أن تقام مباراة التعاون وضمك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في واحدة من المباريات الهامة للتعاون من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة التعاون وضمك اليوم

موعد مباراة التعاون ضد ضمك : الساعة 6:50 مساء بتوقيت السعودية .

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى ترتيب التعاون وضمك في الدوري السعودي، نجد أن التعاون وضمك يحتلان مراكز مختلفة قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

يحتل التعاون المركز السادس برصيد سبع نقاط.

يحتل ضمك المركز السابع برصيد ست نقاط

بالنظر إلى ترتيب التعاون وضمك، نجد أن المستوى متقارب بين التعاون وضمك وهو الأمر الذي يصعب معه توقع نتيجة مباراة التعاون وضمك اليوم.

ترقب نتيجة مباراة التعاون ضد ضمك اليوم

بخصوص نتيجة مباراة التعاون ضد ضمك، نجد أن التعاون يتفوق على ضمك بفارق نقطة واحدة في ترتيب الدوري السعودي، حيث يحاول التعاون السعودي إستعادة الأمجاد والدخول في الأربعة الكبار في الدوري السعودي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أسيا.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد ضمك

بالنظر إلى القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد ضمك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضيةن نجد أن قناة SSC1 ستنقل مباراة التعاون ضد ضمك بتعليق خالد المديفر في واحدة من المواجهات الهامة بالنسبة للتعاون السعودي ضد ضمك.

جدول ترتيب الدوري السعودي

بالنظر بشكل عام إلى ترتيب الدوري السعودي، نجد أن الشباب متصدرا لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، والطائي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

ويأتي التعاون في المركز السادس برصيد 7 نقاط، ويأتي ضمك في المركز السابع برصيد ست نقاط، ويأتي الرائد في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويأتي الاتفاق في المركز التاسع برصيد أربع نقاط، ويأتي الفتح في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط.