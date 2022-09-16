نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة اهم الشروط وكذلك طرق التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية اعلنت من خلال الموقع الرسمى لها عن استقبال طلبات من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية للتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور . وذلك يكون طبقا للمعايير الجديدة التي وضعها الضمان الاجتماعى والتى يجب على المواطن السعودى اتباعها ومعرفتها . ونحب أن نوضح لمتابعينا ماهو الضمان الاجتماعى وما الفائدة من انشائه . فأنه يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم البرامج التى قامت وزارة الموارد البشرية بطرحها على كافة المواطنين السعوديين وخاصة الاسر الاشد فقرا واحتياجا . حيث كان الغرض منه هو تحقيق الاستقرار للأسر محدودة الدخل وضمان حياة هنية لهم . وزارة الموارد البشرية تساعدهم في القضاء على الفقر بالتسجيل في الضمان الاجتماعى المطور . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نوضح لمتابعينا الكرام ما هى الشروط الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور . وايضا الخطوات الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى .

أهم الشروط للتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور

يجب على المواطن السعودى الالتزام بالشروط وذلك لكي يتمكن من التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعى المطور . وهى شروط بسيطة ويجب توافرها فى المتقدم ومن أهمها :

أولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ثانيا : يجب على الشخص المتقدم فى برنامج الضمان الاجتماعى أن يكون مقيما بالمملكة العربية السعودية على الاقل لمدة 3 شهور .

ثالثا : يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم عن 550 ريال سعودى . أما بالنسبة لدخل الاسرة يجب أن لا يتعدى 1100 ريال سعودى .

رابعا : يجب أن لا يكون لدى المتقدم اى أملاك خاصة به .

خامسا : يجب أن يكون له سجل ائتماني جيد .

سادسا : لا يكون له أي سوابق أو أحكام جنائية سابقا .

أهم خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعى المطور

من الخطوات التى يجب إتباعها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هى كالاتى :