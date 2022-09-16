نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة اهم الشروط وكذلك طرق التسجيل بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية اعلنت من خلال الموقع الرسمى لها عن استقبال طلبات من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية للتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور . وذلك يكون طبقا للمعايير الجديدة التي وضعها الضمان الاجتماعى والتى يجب على المواطن السعودى اتباعها ومعرفتها . ونحب أن نوضح لمتابعينا ماهو الضمان الاجتماعى وما الفائدة من انشائه . فأنه يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم البرامج التى قامت وزارة الموارد البشرية بطرحها على كافة المواطنين السعوديين وخاصة الاسر الاشد فقرا واحتياجا . حيث كان الغرض منه هو تحقيق الاستقرار للأسر محدودة الدخل وضمان حياة هنية لهم . وزارة الموارد البشرية تساعدهم في القضاء على الفقر بالتسجيل في الضمان الاجتماعى المطور . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نوضح لمتابعينا الكرام ما هى الشروط الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور . وايضا الخطوات الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى .
أهم الشروط للتسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور
يجب على المواطن السعودى الالتزام بالشروط وذلك لكي يتمكن من التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعى المطور . وهى شروط بسيطة ويجب توافرها فى المتقدم ومن أهمها :
- أولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
- ثانيا : يجب على الشخص المتقدم فى برنامج الضمان الاجتماعى أن يكون مقيما بالمملكة العربية السعودية على الاقل لمدة 3 شهور .
- ثالثا : يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم عن 550 ريال سعودى . أما بالنسبة لدخل الاسرة يجب أن لا يتعدى 1100 ريال سعودى .
- رابعا : يجب أن لا يكون لدى المتقدم اى أملاك خاصة به .
- خامسا : يجب أن يكون له سجل ائتماني جيد .
- سادسا : لا يكون له أي سوابق أو أحكام جنائية سابقا .
أهم خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعى المطور
من الخطوات التى يجب إتباعها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هى كالاتى :
- اولا : الدخول مباشرة الى الموقع الرئيسى الخاص بالضمان الاجتماعي .
- ثانيا : تسجيل الدخول على الموقع ثم قم بإنشاء حساب جديد لك .
- ثالثا : ادخال جميع البيانات الشخصية المتعلقة لك مثل : الاسم رباعى ، الرقم القومى .
- رابعا : التاكد من صحة البيانات التي ادخلتها .
- خامسا : يصل إليك رمز تاكيد على هاتفك المحمول عليك بادخالة .
- سادسا : قم بكتابة الكود الذى يصل اليك داخل الموقع .
- سابعا : عليك القيام بالنقر على تسجيل الدخول .
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