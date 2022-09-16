الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا إلى أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - رحبت الأمم المتحدة أمس الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان، أمس الأربعاء، بعد تصعيد حاد للأوضاع على الحدود بين البلدين ما بين 12 و 14 سبتمبر الجارى.





وفى جلسة لمجلس الأمن أمس، أعرب ميروسلاف جينكا الأمين العام المساعد لـ أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين لإدارة الشئون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، عن أمل المنظمة الدولية فى احترام وقف إطلاق النار، وحث الطرفين كذلك على الالتزام بالبيان الثلاثى الصادر فى 9 نوفمبر لعام 2020، والسعى لتحقيق سلام طويل الأمد. وأضاف جينكا أن فرق الأمم المتحدة فى كلا البلدين تحافظ على وجود قنوات مفتوحة مع السلطات، وهى على أهبة الاستعداد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة حسبما تسمح الظروف. وحذر جينكا من أن زيادة التوترات بين الدولتين تؤدى لزعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتدعو للحاجة لعمل جميع الجهات الفاعلة فى المنطقة وخارجها فى المجتمع الدولى بصورة بناءة للوصول إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الذى طال أمده.

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