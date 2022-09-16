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عمر شويل - جدة شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي الذي يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي، أحد أقدم وأعرق البنوك السعودية التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية عام 1926م، والذي كان يطلق عليه اسم الشركة التجارية الهولندية، يقدم العديد من الخدمات والمزايا المالية إلي جموع المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إقبال كبير من جميع أطياف المملكة على التمويل الشخصي الذي يخضع إلي معايير وضوابط تعاليم الإسلام، لذا نكشف لكم عبر هذا الموقع جميع الشروط والضوابط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي.

شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي

حدد البنك الأول مجموعة من الشروط الميسرة للمقبلين على التقديم للحصول على التمويل الشخصي والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى لراتب المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي، إذا كان المتقدم يعمل في أحد القطاعات الحكومية السعودية. الحد الأدنى لراتب المتقدم المتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي إذا كان المتقدم من المتقاعدين. الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 3000 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص. الحد الأدنى لراتب المتقدم 3.5 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عام، كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها العميل سواء كانت جهه خاصة أو جهه حكومية أن تكون معتمدة.

مميزات تمويل بنك الأول السعودي

يقدم البنك الأول عدد من المزايا للحصول على التمويل الشخصي الذي يصل إلي مليون ونصف ريال من أهم هذه المزايا التالي:

إمكانية تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر من استلام قيمة التمويل.

إعفاء بنك الرياض من استلام الأقسام في حالة إصابة المقترض بالعجز أو الوفاة.

مد فترات سداد الأقساط إلي 5 سنوات.

سرعة الحصول على التمويل الشخصي.

الحصول على قرض إضافي بعد دفع ما يقارب 20% من القرض الأول.

توافق القرض مع الشريعة الإسلامية.

هامش ربح منخفض.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلي تمويل يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي.

يمكن لبنك الأول شراء المديونية لدي العميل من أي بنك آخر.

المستندات المطلوبة لتمويل بنك الأول السعودي

يتيح بنك الأول السعودي قروض تتشابه مع قروض بنك الرياض فيما تأتي أهم المستندات المطلوبة التالي:

صورة بطاقة الهوية الشخصية بالنسبة إلي المواطنين والمواطنات السعوديات.

صورة جواز السفر بالنسبة إلي المواطنين الغير سعوديين.

تقديم نموذج شهادة تعريف العمل.

طلب القرض.

طريقة حساب التمويل

ينقسم تمويلات بنك الأول السعودي إلي قروض شخصية وقروض عقارية يمكنك من التعرف على قيمة أي من التمويلات التي ترغب في الحصول عليها من خلال حاسبة التمويل عن طريق تسجيل بعض البيانات مثل (الجنسية، قطاع التوظيف، الراتب الشهري) ثم القيام بالضغط على كلمة أحسب بعدها ستظهر لك قيمة التمويل المستحق وتوزيع الأقساط الشهرية للتمويل، كما يمكنك حساب قيمة التمويل العقاري بنفس الآلية.

تمويل البنك الأول للمتقاعدين

أتاح البنك الأول للمتقاعدين أمكانية الحصول علي التمويل المتوافق مع تعاليم الإسلام بمزايا ومنافع كثيرة حيث يصل هذا التمويل إلي نصف مليون ريال سعودي ومع فترات سداد تصل إلي 60 شهر تقريبا بدون الحاجة إلى وجود كفيل بشرط أن لا يتجاوز عمر المتقاعد عن 67 عام، بالإضافة إلي شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي الذي يصل إلي مليون ونصف ريال لكل الراغبين.

وصلنا معكم لختام شرح شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي الذي يصل إلي مليون ونصف ريال.