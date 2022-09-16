نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية للبيع مع اسعار اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي وامتلاك فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة من أكثر الأشياء التي تباع وتشترى داخل المملكة العربية السعودية، خاصة سيارات تويوتا لأنها مزودة بمشغل أقراص ليزرية، وتعديل إمالة النقود. ومقود يوريثان ، ومزودة أيضا بمقياس يساعد على قياس سرعة الدوران، مما يجعل الجميع ينبهر بها، لذلك سوف نعرض اليوم إليكم افضل سيارتين تويوتا للبيع والشراء في السعودية. عرض كامل لسيارت مستعملة ماركة تويوتا تويوتا كورولا ٢٠٠٧: تتميز سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٧ بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها ١٤٥,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايا لون السيارة، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل يدوياً، ومصابيح هالوجين أمامية فقط، و Wheel Size وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة بمكيف يدوي ومدخل aux وراديو ومشغل أقراص ليزرية، و Number of Speakers .

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مقاعد قماش ومقود كهربائي، و Cupholders وتعديل إمالة المقود، ومقود يوريثان ومقياس سرعة الدوران، وضبط المقاعد يدويا.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها نظام مانع للانغلاق خاص بالفرامل، وإنذار لمنع سرقة السيارة، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيا، وأحزمة أمان أمامية فقط، ومساعد الفرامل ومانع الحركة. سعر سياراه تويوتا كرولا ٢٠٠٧ توجد تويوتا كورولا ٢٠٠٧ بمدينة الرياض وسعرها ١٣,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966597099321. تويوتا يارس ٢٠١٣: تتميز سيارة تويوتا يارس ٢٠١٣ بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها ٣١٧,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايا الباب تعمل إلكترونيا، ومصابيح هالوجين أمامية فقط، ومزيل الضباب النافذة الخلفية فقط.

ومصابيح خلفية للضباب، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة عداد مسافات، ومكيف يدوي وراديو، ومشغل أقراص ليزرية.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها قفل مركزي ومقاعد مصنوعة من القماش، ومقود كهربائي، وضبط المقاعد يدويا.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد الفرامل وإنذار لمنع سرقة السيارة، وتوزيع قوة الفرملة بشكل الكتروني. سعر سيارة تويوتا يارس: توجد تويوتا يارس ٢٠١٣ بمدينة الرياض وسعرها ٨ آلاف ريال سعودي كاش، وللتواصل +966582597735.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية للبيع مع اسعار اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي وامتلاك فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.