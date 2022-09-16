نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الاحوال المدنية للنساء الاحساء بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى العديد من سيدات المملكة العربية السعودية على فرص عمل، وعليه فتعمل الدولة جاهدة على توفير أفضل فرص عمل للسيدات في المملكة العربية السعودية. سواء كانت من اهل المملكة العربية نفسها أو للوافدات من خارج المملكة العربية السعودية، وعليه فمن خلال التقديم على رابط وظائف الأحوال المدنية. ستظهر لك الوظائف المتاحة بكافة تفاصيلها، وسنقوم في الاسطر القادمة بعرض كل ما يخص الوظائف الجديدة التي قامت المملكة العربية بنشرها، عبر بوابة أبشر لعام 1444هـ.

وظائف الاحوال المدنية للنساء

وظائف الاحوال المدنية، واحدة ضمن أروع الخدمات التي تحرص المملكة العربية السعودية على تقديمها لرعايها، وذلك عن طريق توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم.

فقد راعت المملكة العربية السعودية في هذه الوظائف كافة المفئات سواء كان المتقدم ذكر أو أنثى، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تنسى المملكة النساء في هذه الوظائف التي تتناسب مع كفائتهم وقدراتهم، وذلك من أجل السمو بشأن المملكة وعلى يد جميع أبناءها.

تقديم الوظائف

هناك بعض الشروط التي أقرتها المملكة العربية السعودية في القبول لوظائف الاحوال المدنية لعام 1444هـ والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

وأن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 وحتى 35 سنة لا أكثر.

أن تكون بطاقة الهوية سارية عند تقديمها للعمل.

على الأقل أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يقل طول المتقدم عن 160سم.

ألا يسبق له العمل في واحدة من المؤسسات الحكومية.

لابد وأن يكون الزوج سعودي إن كان التقديم للأنثى ولا يشترط العكس.

رابط تقديم وظائف الاحوال المدنية نساء

للتقديم في الوظائف الشاغرة لابد وأن تقوم بالتسجيل عبر منصة أبشر، ومن ثم تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة أبشر وذلك من خلال الرابط.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار خانة التوظيف.

سيظهر لك تبويب التسجيل في الوظائف الشاغرة.

ومنها اختر وظائف الاحوال المدنية.

سيطلب منك إدخال بياناتك، عليك أن ترفق بياناتك بدقة والتي تتمثل في (الاسم-الجنسية-الحالة الاجتماعية- إلخ).

قم بكتابة تخصصك المطلوب في الخانة الخاصة به.

تأكد من أن جميع البيانات المرفق صحيحة.

وظائف الاحوال المدنية، أحدى الامور التي ينتظر المواطن السعودي الاعلان عنها بفارغ الصبر، وذلك للحصول على وظيفة حكومية، تحفظ حقوقه قدر المستطاع، كما أنها تتوافق مع قدراته ودرجته التعليمية.