كندا ترسل وفدا رسميا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وسيكون رؤساء الوزراء السابقون ستيفن هاربر وبول مارتن وجان كريتيان وكيم كامبل جزءا من الوفد، وكذلك الحاكمان العامان السابقان ميشيل جان وديفيد جونستون. ويغيب عن الوفد الذى سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الحكام السابقون إد شراير وأدريان كلاركسون وجولى باييت. وقال وزير التراث بابلو رودريجيز إنه تم اختيار الوفد على أساس الممارسات السابقة. وقال "هناك تقليد طويل والبروتوكول واضح جدا". وانضم إلى الوفد أيضًا الرئيسة الوطنية لجمعية الأمم الأولى روزان أرشيبالد، ورئيس الإنويت تابيرييت كاناتامى ناتان أوبيد ورئيس المجلس الوطنى للخلاسيين كاسيدى كارون. وتسافر أكثر من عشرة أفواج من القوات المسلحة الكندية إلى لندن للمشاركة فى الاحتفال إلى جانب أفراد آخرين يرتدون الزى الرسمى من جميع أنحاء الكومنولث.

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