جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس أن جائحة كورونا "كوفيد ـ 19"، ما زالت مستمرة، وأن التعافى منها غير متكافئ، فى ظل تطعيم أقل من 20% من سكان الدول منخفضة الدخل.





وأضاف جوتيريش فى تقرير سنوى أصدره اليوم، قبيل الاجتماع السنوى لقادة العالم بمقر المنظمة الدولية فى نيويورك الأسبوع المقبل، أن كلا من جائحة كورونا المستمرة، والحرب فى أوكرانيا، وأزمة المناخ المتفاقمة، تعد جميعا تحديات عابرة للحدود جعلت عمل الأمم المتحدة أكثر أهمية من أى وقت مضى. واستعرض جهود الأمم المتحدة فى تلك الأزمات خلال الفترة الماضية والاستجابة المنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة والحماية ل 174 مليون شخص فى 60 دولة بالتعاون مع الشركاء لتوفير 20 مليار دولار. ونوه إلى أنه فى العام المقبل ستواصل المنظمة تقديم الدعم لبناء القدرة على المواجهة وتقليل المعاناة واتباع استراتيجيات طويلة الأجل لمنع الأزمة وإدارة المخاطر وبناء مستقبل أفضل للجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام الأمم المتحدة: جائحة كورونا مستمرة والتعافى منها غير متكافئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.