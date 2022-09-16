العالم اليوم - واشنطن "تعاقب" داعمي الهجوم الروسي على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 01:29 صباحاً - فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على من يدعمون الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تستهدف أشخاصا وكيانات تتهمهم بمساعدة موسكو في تفادي العقوبات المالية و"سرقة" الحبوب الأوكرانية وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى "محاسبة الحكومة الروسية"، على حربها المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية".

تفاصيل العقوبات

• وزارة الخزانة الأميركية قالت إنها أدرجت 22 فردا على القائمة السوداء، منهم 4 مديرين تنفيذيين ماليين يمكن لأفعالهم أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجهود العسكري الروسي، من خلال مساعدة موسكو على تفادي العقوبات المالية المفروضة عليها بعد الحرب.

• الوزارة ذكرت أن الأربعة هم فلاديمير كومليف من "إن إس بي كيه" التي تشغل شبكة بطاقات الدفع بنظام مير الروسي، وفيكتور جيدكوف من مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وإيدي أستانين من مقدم لخدمات المقاصة في البورصة، وأندريه ميلنيكوف من وكالة تأمين الودائع الروسية، وهي كيان مملوك للدولة يستخدم لتصفية المؤسسات المالية والوصول إلى الأصول الأجنبية.

• فرضت الوزارة أيضا عقوبات على ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي مسؤولة روسية قالت الوزارة إنها قادت جهود موسكو لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

• كما فرضت عقوبات جديدة على الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي حشد قواته للقتال في أوكرانيا، و7 من أفراد عائلته.

• نتيجة للعقوبات، يُحظر الوصول إلى أي من ممتلكات المذكورين التي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع الأميركيون بوجه عام من التعامل معهم.

• إضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها ستمنع الأميركيين من تقديم خدمات الحوسبة الكمية لأي أحد في روسيا اعتبارا من 15 أكتوبر، واتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التجارة التي فرضت قيودا على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالحوسبة الكمية.

• وسعت وزارة التجارة العقوبات لإضافة مواد مفيدة لإنتاج روسيا للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وأيضا المطلوبة في عدد من الصناعات المتقدمة.

• قالت وزارة الخارجية إنها فرضت عقوبات على 22 من "المسؤولين الروس بالوكالة"، 5 منهم بسبب تقديم العون لـ"سرقة حبوب أوكرانية" و17 لمساعدتهم في "الاحتلال الروسي لأراض أوكرانية".

• كما فرضت عقوبات جديدة على وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) لمساعدتها في عمليات الترحيل القسري من أوكرانيا.

• فرضت واشنطن عقوبات على سلسلة من المجموعات الروسية، 3 منها تشارك في أنشطة فضائية عسكرية و13 في التكنولوجيا المتقدمة التي تساهم في القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، و14 مجموعة منخرطة في الإلكترونيات المتطورة.