مباحث «أمريكية - ألمانية» غدا.. وبيان مهم من نانسى بيلوسى

جدة - نرمين السيد - وقبل المحادثات، ستدلى وزيرة الخارجية بربوك ورئيسة مجلس النواب بيلوسى بيانين موجزين حول أهم القضايا التى ستشملها المباحثات "الألمانية - الأمريكية". ومن المقرر، أن تلتقى نانسى بيلوسى بالمستشار الألمانى أولاف شولتس فى مباحثات بمقر المستشارية الألمانية ببرلين، ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب "الروسية - الأوكرانية" وقضايا الطاقة والقضايا الاقتصادية.

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