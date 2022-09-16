العالم اليوم - زيلينسكي: عثرنا على مقبرة جماعية بمدينة استعادتها قواتنا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:26 صباحاً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم، التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام في هجوم أوكراني مضاد بمنطقة خاركيف شرقي البلاد.

أبرز تصريحاته:

• قال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو: "نريد أن يعلم العالم ما تسبب به الاحتلال الروسي".

• أضاف: "روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من محاسبتها".

• لم يعط الرئيس الأوكراني مزيدا من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة، أو الأسباب التي أدت إلى وفاة أصحابها.

• أشار إلى فتح تحقيق، وقال: "يفترض أن نتلقى غدا (الجمعة) مزيدا من المعلومات المؤكدة والواضحة".

وكان المسؤول في الشرطة المحلية بالمدينة سيرغي بوتفينوف، قال لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه تم العثور في إيزيوم على موقع دفنت فيه حوالي 440 جثة.

وأضاف أن بعض هؤلاء قتلوا بالرصاص، فيما قضى آخرون من جراء القصف.

وفي رسالته المصورة قارن زيلينسكي مدينة إيزيوم بمدينتي بوتشا وماريوبول، اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "يتعين على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يحدث ذلك".