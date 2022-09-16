العالم اليوم - سانشو ورونالدو يقودان "الشياطين" لتصحيح المسار الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر سانشو ورونالدو يقودان "الشياطين" لتصحيح المسار الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:26 صباحاً - صحح مانشستر يونايتد الإنجليزي مساره في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بفوز على شريف تيراسبول بطل مولدوفا بهدفين نظيفين لنجميه جيدون سانشو وكريستيانو رونالدو، الخميس.

كما حصل فاينورد الهولندي أيضا على أول نقاط له بفوز ساحق 6-صفر على شتورم غراتس النمساوي في المجموعة السادسة، التي خسر فيها لاتسيو الإيطالي 1-5 خارج أرضه أمام ميتيلاند الدنماركي.

لكن آمال أولمبياكوس اليوناني، الذي كان يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا، في التقدم عن المجموعة السابعة تبدو ضئيلة بالفعل، حيث خسر صفر-3 أمام مضيفه فرايبورغ الألماني، الذي سجل له مايكل غريغوريتش ثنائية ليصعد إلى الصدارة.

وتوقفت صحوة يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب هزيمة باهتة على أرضه أمام ريال سوسيداد الإسباني الأسبوع الماضي، لكنه رد بالفوز في مولدوفا.

وسجل سانشو، الذي استبعد بشكل مفاجئ من تشكيلة إنجلترا في وقت سابق من الخميس، الهدف الافتتاحي ليونايتد في الدقيقة 17 بعد عمل رائع في منطقة الجزاء.

وأضاف رونالدو المخضرم، الذي وضعه المدرب إريك تن هاغ في التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأولى من الموسم في الدوري، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ليسجل هدفه رقم 699 مع الأندية.

وشكل شريف، الذي أسقط ريال مدريد الإسباني في ملعبه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تهديدا من حين لآخر، لكن مانشستر يونايتد بطل أوروبا 3 مرات لم ينزعج.

وانضم "الشياطين الحُمر" إلى شريف برصيد 3 نقاط في المجموعة الخامسة، بينما يتصدر ريال سوسيداد، الذي تغلب على يونايتد الأسبوع الماضي، الترتيب بـ6 نقاط بعد فوزه على أومونيا نيقوسيا القبرصي 2-1.