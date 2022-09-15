نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد 1444 التواصل مع الدعم الفني مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عددًا من المنصات التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين، وتعد “مدرستي” إحدى هذه المنصات، وتعد منصة مدرستي هي إحدى المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للمعلمين والطلاب ونظام التعليم ككل، وتوفر الموارد اللازمة لإتمام عملية التعلم بين المعلمين، وتقدم جميع الأدوات التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة ليس فقط للطلاب ولكن أيضًا للمشاركين في العملية التعليمية.

الدعم الفني لمنصة مدرستي

توفر منصة مدرستي، مثل أي منصة تعليمية أخرى، وسيلة للتواصل مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. يتيح لك التواصل وطلب جميع المعلومات والبيانات التي قد يحتاجها أصحاب المصلحة في نظامك التعليمي، أو اطلب حلًا لمشكلة قد يواجهها طالب أو معلم، حيث يوفر الدعم الفني لمنصة مدرستي وسيلة اتصال لحل أي مشاكل قد تنشأ في الفناء الخلفي للعملية التعليمية، فضلاً عن أن المنصة بها كافة الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من الطلبة وأولياء الامور في جميع المراحل الدراسية.

كيفية الاتصال بالدعم الفني لمنصة مدرستي 1444-2023

يمكن للمتقدمين من الطلاب أو المعلمين أو الأوصياء الاتصال بالدعم الفني لمنصة مدرستي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

انقر فوق القائمة الرئيسية.

انقر فوق أيقونة الدعم الفني.

انقر فوق إضافة لإضافة تذكرة جديدة.

رفع تفاصيل المشكلة التي تواجه مقدم الطلب.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

انقر فوق “التالي”.

أدخل البيانات المطلوبة.

رقم الاتصال بالدعم الفني في مدرستي

اتصل بمكتب مساعدة منصة مدرستي عن طريق الاتصال بالرقم المقدم لهذا الغرض للاستعلام عن أي معلومات قد يحتاجها الطالب أو المعلم، أو طرح الأسئلة، أو تقديم أي شكاوى محددة أو استفسارات أخرى تقدمها المنصة من خلال مكتب المساعدة، ويمكنك إرسال معلومات تعليمية وذلك عبر الهاتف: 320033988، وهو الرقم الموحد الذي وفرته وزارة التعليم للتواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي.

تفعيل حساب مايكروسوفت منصة مدرستي

يمكنك تنشيط حساب مايكروسوفت الخاص بك عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية: