نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي اختبارات 1444 كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة الاختبار من المنصات التي تفيد كلاً من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وتعمل المنصة مع الوزارة لتوفير اختبار مركزي يسمح للطلاب والطالبات بقياس مستوى مهارتهم وخبراتهم، حيث أن الاختبار المركزي هو أحد الاختبارات التي يقدمها الطلاب السعوديون بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لمساعدة الطلاب على تحسين قدراتهم وقدراتهم المعرفية في المراحل والفئات العمرية المختلفة وتحسين أدائهم الأكاديمي، وتعمل وزارة التعليم السعودية على منصة مخصصة للامتحانات المركزية، توضح كيفية التسجيل والوصول إلى المنصة، مما يساعد في تحسين مؤهلات الطلاب، حيث أن هذه المنصة هي التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الكثير من الطلاب والطالبات في إنهاء كافة الاختبارات والخدمات التي هم في حاجه اليها.

منصة الاختبار ekhtibar.moe.gov.sa

منصة الاختبار من أهم المنصات التعليمية التابعة مباشرة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المنصة إلى تعزيز المستوى العلمي والثقافي للطلاب، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحسين مهارات الطلاب من مختلف المستويات الأكاديمية ولكن يتم ذلك من خلال سلسلة من الاختبارات التي تجرى إلكترونيًا من خلال المنصة لمساعدة الطلاب على تحديد نقاط القوة والضعف التي نتجت عن تطبيق نظام التعلم الإلكتروني في الفترة السابقة، تم سرد أهم أهداف منصة الاختبار ekhtibar.moe.gov.sa أدناه:-

تساعد هذه الاختبارات في قياس مستوى الطالب ومهاراته وقدراته المعرفية.

قم بإنشاء منهج دراسي يكون فعالاً في الفصل الدراسي الجديد.

القضاء على نقاط ضعف الطلاب على المستوى التعليمي.

تقديم كافة المعلومات الخاصة بمستوى الطالب ومتابعة الأنشطة من خلال المعلم.

تعليمات التسجيل في منصة الاختبار المركزية

يمكن لكل طالب التسجيل مباشرة على منصة الامتحان المركزية. يتم ذلك على موقع منصة الاختبارات المركزية المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية باتباع الخطوات التالية:

اتجه مباشرة نحو منصة الاختبار الإلكترونية المركزية.

استمر في تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المقدم.

الرجاء إدخال كلمة المرور الصحيحة.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق جميع المستندات والوثائق الهامة بالمنصة.

التأكد التام من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها بطريقة صحيحة.

انقر فوق متابعة.

اكتب رمز التحقق المعروض على الشاشة.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة اختبار

يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بمنصة الامتحان المركزي السعودي ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة الاختبارات الإلكترونية المركزية.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب الخاص بك في Microsoft.

انتقل إلى الاختبارات المتاحة.

انقر فوق خيار “اختبار مركزي”.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني للطالب ورقم الهاتف.

اكتب كل المعلومات الضرورية عن الطالب.

انقر فوق الخيار لإجراء الاختبار.

لقد قرأت ووافقت على جميع تعليمات الاختبار والمبادئ التوجيهية.

انتقل إلى الخيارات (قرأت جميع التعليمات وأنا مستعد لبدء الاختبار).

انقر فوق بدء الاختبار.

ابدأ بالإجابة على أسئلة الاختبار.

انقر فوق رمز إنهاء الاختبار.

خطوات دخول منصة الاختبار من منصة مدرستي 1444

جعلت منصة الاختبارات المركزية الموقع سهل الوصول إليه من خلال منصة “مدرستي التعليمية” التابعة لوزارة التعليم الملكية السعودية على النحو التالي:

الوصول إلى منصة مدرستي من حساب الطالب الخاص بك.

اذهب إلى صفحة تسجيل الدخول إلى المنصة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خيارات تسجيل الدخول.

انتقل إلى رمز الاختبار من القائمة الرئيسية للرموز.

انقر فوق خيار “اختبار مركزي”.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب والتي يطلبها البرنامج أو المنصة.

مراجعة جميع المعلومات والمستندات التي تم إدخالها بطريقة صحيحة عبر البرنامج.

سجّل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق الخيار لإجراء الاختبار.

يُرجى قراءة جميع شروط المنصة.

انقر فوق الخيار ووافق على الشروط.

انقر فوق إنهاء الاختبار.

تأتي في النهاية رسالة اليك بنجاح علمية التسجيل في البرنامج.

تسجيل منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن منصة مدرستي، وهي منصة تعليمية لمنصة التعلم عن بعد الأهم والأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، كجزء من خطة لتطوير التعليم في البلاد، حيث يجب على الطلاب الذين يدرسون من خلال هذه المنصة إكمال سلسلة من المهام، ويتضمن ذلك حضور الدورات التدريبية إلكترونيًا عبر تطبيق Google Teams الإلكتروني، والذي يتضمن أيضًا إكمال المهام وإجراء الاختبارات، ولهذا فقد وفرت المنصة كل ما يحتاجه الطلاب في العملية التعليمية، كما أن الوزارة قد أطلقت بعض المنصات الالكترونية الاخرى التي تدعم العملية التعليمية بشكل كبير في جميع المراحل الدراسية وبمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

دخول منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي هي إحدى المنصات الرئيسية التي توفرها وزارة التعليم السعودية لتقديم خدمات التعلم عن بعد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث تميل المملكة العربية السعودية إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال التعليم لتوفير بيئة تعليمية متقدمة حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية، لهذا السبب أعتمد على المزيد من الأدوات والوسائط الممتعة والمفيدة، مثل منصة مدرستي، والتي تقدم العديد من الأدوات التعليمية مثل القصص والألعاب التعليمية.

حل الاختبارات المركزية

حل الاختبارات المركزية على منصة مدرستي هو خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لإتاحة الفرصة للطلاب لحل أسئلة الامتحانات المركزية إلكترونيًا والتي يتم تنظيمها من خلال منصة اختبار مركزية حيث يتقدم طلاب المملكة عبر المراحل الأكاديمية المختلفة من الصف الثامن إلى الصف الأول، ستنتهي بهذه الاختبارات في اللغة العربية والعلوم والرياضيات والإنجليزية، ويتم حل هذه الاختبارات من خلال منصة مدرستي عبر الإنترنت لقياس قدرات ومهارات طلابنا. المعارف والمهارات التي اكتسبوها في الفصل الدراسي الأول.

خطوات دخول منصة مدرستي الجديد

هناك بضع خطوات سريعة وسهلة للتسجيل وتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي، ويتم وصف إجراء التسجيل في الفقرة التالية:-