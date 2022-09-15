نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444 لحضور الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تسجيل الدخول إلى النظام منصة مدرستي أسهل كثيرًا، حيث سهلت وزارة التعليم في هذا الشأن لجميع الطلاب من أجل مواصلة عمليات وأنظمة التعلم وإفادة كل من الطلاب والمعلمين دون مشاكل أو توقف، ويمكنك القيام بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي بسهولة شديدة وبشكل إلكتروني عبر الرابط الذي تم إنشاؤه للمنصة، وتحقق من جميع تفاصيل تسجيل الدخول والتسجيل لمنصة مدرستي بخطوات سهلة وبسيطة، فضلاً عن أن منصة مدرستي تعد من أهم المنصات الالكترونية التي وفرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل التسهيل على الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية وكذلك أولياء الامور والمعلمين الذين لديهم الرغبة في إنهاء أعمالهم الكترونيًا مع العلم أن المنصة توفر كل تلك الخدمات.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي في السعودية لعام 1444

كل ما عليك فعله هو ببساطة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام رابط التسجيل واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي عبر الانترنت.

لتسجيل الدخول، عليك إدخال البيانات المطلوبة ثم تسجيل الدخول إلى نظامنا الأساسي البسيط.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة، واضغط على كلمة مرور تسجيل الدخول، واحصل على الموافقة مباشرة على المنصة للخضوع لجميع العمليات التعليمية.

كيفية تنزيل منصة مدرستي الالكترونية في السعودية

هناك العديد من الطرق للحصول على خدمات منصة مدرستي واستخدامها بطريقة سهلة وبسيطة وكاملة باتباع الخطوات أدناه حتى يتمكن الطالب من تنزيل منصة مدرستي الالكترونية على هاتفه المحمول وفقًا للتالي:-

الدخول إلى موقع منصة مدرستي عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الكترونيًا.

اختر منصتة مدرستي للتعليم عن بعد.

عند تسجيل الدخول إلى صفحة التسجيل، يتم التسجيل من خلال حساب Microsoft الخاص بك أو حساب نظام نور التعليمي.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستخدم عبر منصة مدرستي.

التأكد من أن جميع المعلومات التي تمت كتابتها صحيحة.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، سترى لوحة معلومات الطالب الكاملة.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من تطبيق الهاتف

كيفية الوصول إلى منصة مدرستي الالكترونية وتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول:

الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية.

أدخل تفاصيل منصة مدرستي ثم انتقل إلى تفاصيل منصة مدرستي الكترونيًا.

انقر فوق المستخدم وانقر فوق “إرسال” أمامك للحصول على كلمة المرور على هاتفك المحمول.

في هذه الحالة، سيتم تفعيل الحساب بعد استلام كلمة المرور.

ويتم إرسال رمز تأكيدي على الميل او رقم الهاتف التي تم تسجيله مسبقًا عبر المنصة.

الهدف من مسابقة مدرستي تبرمج

هناك بعض الاهداف الهامة التي تدور حول مسابقة مدرستي تبرمج وهي على النحو التالي:-

تنمية المهارات الفنية لجميع المعلمين والطلاب في المملكة العربية السعودية.

الاهتمام بالثقافة التكنولوجية للمملكة وتعزيزها.

كما أنه يحسن مهارات الاتصال بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

بالإضافة إلى تشجيع البحث في مجال البرمجة ولغاتها.

دخول مدرستي عبر مايكروسوفت

من الممكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت للطالب، وقد اتخذت الوزارة هذه الخطوة لتسهيل عملية التعلم على الطلاب، وقد وفرت الوزارة للطلاب مسارًا أسهل، حيث تعمل وزارة التعليم على توفير خدمات أفضل للطلاب لضمان انتقال سلس للطلاب والمعلمين من أجل تسهيل العملية التعليمية عليهم، فضلاً عن أن منصة مدرستي تقوم بعمل تحديثات مستمرة لكافة الخدمات التي يتم تقديمها إلى الطلبة وأولياء الامور في جميع المراحل الدراسية، كما تتيح لأولياء الامور القيام بمراقبة أداء أبناءهم طوال الفصل الدراسي، في حين أن المنصة توفر كذلك جميع الدروس والاختبارات التي يحتاج اليها الطالب في عامه الدراسي وبمختلف المراحل الدراسية.

إطلاق منصة مدرستي

التزمت المملكة العربية السعودية بضمان إجراء جميع المعاملات على الإنترنت من خلال منصات إلكترونية لحماية سلامة مواطنيها من بين هذه المنصات منصة مدرستي، التي تنفذ العمليات التعليمية وتساعد الطلاب، وتعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات حيث تكون العملية التعليمية مفيدة ويمكن سماع الدروس المستفادة منها في غضون ذلك، يمكن لكل طالب التسجيل في هذا النظام الأساسي بأسهل طريقة، والوصول إليه دون أي مشاكل أو توقف.