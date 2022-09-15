زاخاروفا: روسيا تبذل قصارى جهدها لتخفيف حدة التوترات بين أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "نتوقع أن تكون هذه القضية فى دائرة الضوء خلال الاجتماع بين رئيسى روسيا وأذربيجان فلاديمير بوتين وإلهام علييف"، المقرر عقده على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقام حاليا سمرقند. وأضافت الدبلوماسية الروسية أن التصعيد الأخير فى المنطقة نوقش عبر محادثة هاتفية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان.

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