النواب يشطب مصطلح الجهات الخاصة والأهلية من قانون حقوق الطفل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:15 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- شطب مجلس النواب خلال مناقشته لقانون حقوق الطفل تعريف الجهات المختصة في القانون . يذكر ان هذا المصلح اخذ وقتا طويلا في الجدال الى ان صوت المجلس على شطبه .

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