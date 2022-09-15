رئيس الوزراء اليمنى: على المجتمع الدولى وضع حد لتلاعب الحوثى فى ملف صافر

جدة - نرمين السيد - جدد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، دعم الحكومة اليمنية الكامل لخطة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطى لتفادى الخطر البيئى الكارثى الذى يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.





وشدد رئيس الوزراء اليمنى خلال لقائه مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلى فى العاصمة المؤقتة عدن على المجتمع الدولى وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثى فى هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال الى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة فى حال تسرب النفط من الخزان.

واطلع عبد الملك وفقا لقناة اليمن الفضائية على التمويلات التى تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطى، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شأنه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادى كارثة بيئية عالمية.

وتطرق اللقاء إلى الهدنة الإنسانية التى ترعاها الأمم المتحدة، والتزام الحكومة بتنفيذها، والدور الأممى والدولى المطلوب للضغط على مليشيا الحوثى لتنفيذ بنودها، وفى المقدمة رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات، بما يخفف معاناة الشعب اليمنى.

كما تم بحث القضايا المتصلة بالتحديات التى تواجه العمل الإنسانى والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثى رغم الهدنة الإنسانية وسبل تذليلها، والشراكة فى جهود الموائمة بين العمل الإنسانى الطارئ والتنموى المستدام، إضافة إلى وضع الأمن الغذائى، والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة فى هذه الملفات.

ومن جانبه، أشاد المسئول الأممى بدعم الحكومة لجهود وانشطة الأمم المتحدة، وما تبديه من تعاون كامل فى معالجة قضية خزان صافر النفطى وتفادى الكارثة الوشيكة، مجددا حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة فى مختلف الجوانب.