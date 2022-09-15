الاردن : توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج :- قرَّر مدَّعي عام عمَّان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وقال النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، إنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.
وأضاف أنَّ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.
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