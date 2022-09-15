نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال تمويل منصة سلفة بدون كفيل اسرع تمويل للحصول عليه في دقائق بهذه الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا غنى للبعض عن القروض وللحصول على قرض شخصي من سلفة عليك أن تقوم باتباع بعض الخطوات، وتعد منصة سلفة الإلكترونية هي من المنصات التي تقدم تمويل شخصي سريعة بقيمة تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي وهو قرض إسلامي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية لأن هناك بعض الأشخاص التي تخشى من أخذ القروض لما فيها من بعض الشبهات، وسنوضح لكم طريقة الحصول على القرض وأبرز شروط الحصول عليه. كيفية الحصول على قرض شخصي من سلفة للحصول على القرض السريع من منصة “سلفة” الإلكترونية عليك باتباع الخطوات التالية:- قم بالدخول المباشر على رابط منصة “سلفة” الإلكترونية ثم قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” وقم بالدخول إلى حسابك على المنصة.

إذا كنت جديد على المنصة قم بعمل حساب خاص بك بالضغط على خيار “تسجيل مستخدم جديد” وقم بملء كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق.

من البيانات التي تتم مطالبتك بها هي اسمك رباعيًا ورقم الهاتف المحمول والهوية الوطنية الشخصية وعنوان بريد إلكتروني فعّال وكلمة السر المناسبة لك.

اقرأ شروط المنصة ومعاييرها وقم بالموافقة عليها وحدد ذلك ثم انقر على أيقونة “طلب التمويل” واكتب المعلومات الخاصة بالحصول على التمويل.

حدد قيمة المبلغ الذي تريد الحصول عليه والفترة التي تناسبك لسداد الأقساط وطرق الدفع المناسبة للك ثم اكتب كل البيانات المتبقية وارفع المستندات المطلوبة منك.

يتم النظر في الطلب الذي قمت بتقديمه للحصول على التمويل الشخصي من سلفة وفي حالة قبول الطلب يتم إبلاغك بذلك على حسابك أو التواصل معك عبر هاتفك المحمول. شروط الحصول على تمويل سريع من منصة “سلفة” عمر العميل يجب أن يتراوح بين عام 18 وعام 70.

الراتب الشهري للشخص المتقدم للحصول على التمويل يجب ألا يزيد عن أربعة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون الهدف من الحصول على القرض متوافق مع كافة شروط الأهلية.

جنسية الشخص المتقدم يجب أن تكون الجنسية السعودية وبشرط أن تكون إقامته في المملكة العربية السعودية.

عمل العميل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن ثلاثة أشهر وعمله في القطاع الخاص يجب ألا يقل عن ستة أشهر.

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