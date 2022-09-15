نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل تمويل شخصي لجميع المواطنين بالمملكة السعودية بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن قرض أهل بالتقسيط الشهري بدون كفيل أو ضامن فهو من القروض التي لم يتم فرض أي ضوابط إضافية عليها وذلك من خلال بنك التسليف في المملكة العربية السعودية الذي يطلق عليه في الوقت الحالي بنك التنمية الاجتماعية فهو يوفر لكافة المواطنين أن يحصلوا على قرض بدون تحصيل أي فوائد منهم إذا كان حاصل على التموين المطبق من البنك ولكن يجب أن يكون التمويل الحالي بعدها لمدة عام واحد ولا يلزم أن يوافق المستفيد، وذلك طبقا لنموذج 105 في بنك التسليف كما أن فترة السداد تكون ميسرة تصل إلى خمس سنوات لكي تقدم دعم إلي الأسر وتساعدها من مواجهة كافة التحديات التي الاقتصادية وسوف نعرض شروط الحصول على الفرد وكيفية الحصول عليه بالتفصيل في هذا المقال

شروط وضوابط الحصول على قرض التنمية الاجتماعية

هناك عدة شروط يضعها بنك التنمية الاجتماعية لكي يحصل على قرض أهل بالتخطيط الشهري ,والتي تتوفر هذه الضوابط لمن يريد الحصول علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وتتمثل فيما يلي

لا بد أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب ان يكون لديه دخل شهري ثابت كحد اقصي 14 ريال سعودي.

تكون قيمة القرض بدون الفوائد ب 60 الف ريال سعودي ويتم التقسيط لمدة 60 شهرا من خلال البنك.

يجب ان يكون عمر الشخص الذي سوف يحصل على الأرض أكثر من18 عام وأقل من 70 عام

يجب أن يكون لديه سجل ائتماني جيد.

يجب ان يتم موافقه الكفيل السعودي ويستثنى من ذلك موظفي القطاع الحكومي

كيفية التقديم على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية

يمكن أن يتم التقديم إليه الكترونيا من خلال الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية