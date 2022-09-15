نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ١٤٤٤ شروط مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ الدعم المالي المخصصة للمستفيدين من برنامج قطع المساعدات من مستفيدي الضمان الاجتماعي والبالغة أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين،أوضح وكيل الوزارة للتأمينات الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من المسجلين في الضمان الاجتماعي هو 37166 حالة مسجلة في قائمة الانتظار، أن إجمالي المبلغ المودع في حساباتهم يبلغ 501.176.668 ريال، أشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات المقدمة من خلال برنامج مساعدات المبلغ المقطوع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، كما أن برنامج مساعدات المبلغ المقطوع يأتي ضمن برامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي، ويتم نزول المساعدة بشكل دوري عندما تقرر الجهات المختصة ذلك.

ما خطوات طلب المساعدة

يمكن الحصول على مساعدة الضمان عند نزولها وفقًا للخطوات التالية:-

الاستفسار عن طريق السجل المدني استخراج رقم الطلب المقدم للمساعدة هذا توضيح لكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

كيفيه تحديث البيانات عبر بوابة الضمان

سهلت وزارة الموارد البشرية الأمر على المواطنين المستحقين للإعالة وكبار السن والأرامل من خلال توفير بوابة إلكترونية لجميع المستفيدين. يتم اعتماد اسم المستفيد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويتم تحديثه دائما حتى لا تتوقف المساعدة. إرسال جميع المستندات المطلوبة من موقع الاستعلام.

ماهي شروط الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة 1444