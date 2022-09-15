نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ١٤٤٤ شروط مقطوعة الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ الدعم المالي المخصصة للمستفيدين من برنامج قطع المساعدات من مستفيدي الضمان الاجتماعي والبالغة أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين،أوضح وكيل الوزارة للتأمينات الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من المسجلين في الضمان الاجتماعي هو 37166 حالة مسجلة في قائمة الانتظار، أن إجمالي المبلغ المودع في حساباتهم يبلغ 501.176.668 ريال، أشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات المقدمة من خلال برنامج مساعدات المبلغ المقطوع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، كما أن برنامج مساعدات المبلغ المقطوع يأتي ضمن برامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي، ويتم نزول المساعدة بشكل دوري عندما تقرر الجهات المختصة ذلك.
ما خطوات طلب المساعدة
يمكن الحصول على مساعدة الضمان عند نزولها وفقًا للخطوات التالية:-
- الاستفسار عن طريق السجل المدني
- استخراج رقم الطلب المقدم للمساعدة
- هذا توضيح لكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
كيفيه تحديث البيانات عبر بوابة الضمان
- سهلت وزارة الموارد البشرية الأمر على المواطنين المستحقين للإعالة وكبار السن والأرامل من خلال توفير بوابة إلكترونية لجميع المستفيدين.
- يتم اعتماد اسم المستفيد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويتم تحديثه دائما حتى لا تتوقف المساعدة.
- إرسال جميع المستندات المطلوبة من موقع الاستعلام.
ماهي شروط الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة 1444
- يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب للحصول على مساعدة المبلغ الإجمالي عن 35 عامًا ويعتبر خارج نطاق المساعدة تحت هذا العمر.
- الموافقة على شروط البرنامج، بما في ذلك الحد الأدنى لمبلغ المساعدة، الحد الأقصى المبين على موقع الوزارة، ما بين 10000 ريال سعودي وبحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.
- أن لا يتجاوز مقدم الطلب حد الصرف من دخله الشهري.
- يقتصر التطبيق أخيرًا على المواطنين ذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية، مع استبعاد فئات أخرى من المجتمع السعودي.
- يتم تقديم الطلب إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة التطبيق المخصصة لوكالة الضمان الاجتماعي على موقع وزارة العمل.
- استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
- لمعرفة كل اخبار قطع المساعدة والاستعلام عنها برقم الطلب اولا يجب معرفة رقم الطلب اولا عن طريق الاتصال بالرقم التالي 8001222777 او عبر هذا الجوال 0112915588 وبعد ذلك يجب ادخال رقم السجل المدني والضغط على لا 2، للاستعلام عن برامج المساعدة والضغط على رقم 1 للاستعلام عن مساعدة القطع بعد ذلك يتم تزويدك برقم الطلب، يجب الاحتفاظ بهذا الرقم للاستعلام عن المساعدة بعد ذلك.
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