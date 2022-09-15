نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر اكتوبر ٢٠٢٢.. الفئات المستحقة وفقًا لشروط وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور من الأنظمة الفعالة داخل إقليم المملكة والتي تستهدف مجموعة من الفئات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن يجب استيفاء الشروط التي تحددها الوزارة بالإضافة إلى توفير جميع الاوراق المطلوبة وغيرها ولكن البعض يريد حساب قيمة رواتبهم يمكنهم فعل ذلك من خلال حاسبة الضمان المطورة التي يوفرها هذا النظام بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب للمقر الرئيسي للوزارة او اي جهة مسئولة، سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

كيفيه استخدام حاسبة ضمان المطور 1444

انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي المطور. اضغط على خانة ضمان المستفيدين ثم اكتب راتبك الشهري. أكمل جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المتاحة لها. انقر فوق علامة التبويب “حساب” لمعرفة راتبك. شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي

ماهى الشروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة على أراضيها. يشترط أن يقدم جميع المستندات المطلوبة ليكون مؤهلاً للضمان الاجتماعي. أن لا يكون صاحب عقار أو أرض حتى يتمكن من استلام راتب الضمان. ألا يزيد دخله عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي تحدده وزارة الموارد. يستثنى الأشخاص ذوو الإعاقة والأرامل والسعوديات المتزوجات من أجنبي والأيتام وحاملي بطاقات التنقل. في حالة عدم تحديث بياناتك، سيتم تعليق دفع المعاش.

متى ينزل راتب الضمان

حددت الجهة المسؤولة عن صرف راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية موعد الصرف، هو اليوم الأول من الشهر الميلادي من كل شهر، أما إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيتم تقديمه يومًا أو يومًا تأخرت حسب العطلة أما صرف راتب الضمان لشهر أكتوبر فسيكون في 2 حيث أن أول يوم في الشهر هو يوم عطلة وهو السبت فيكون الصرف ليوم واحد فقط فيكون الصرف المتبقي من الآن حوالي 17 يومًا.