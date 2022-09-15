نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية لطلب مساعدة مالية تصل الى 70 ألف درهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعد مالية من مؤسسة زايد الخيرية، هي من أكبر المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أسسها جلالة الملك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، عند مواجهة صعوبات مالية قد يتم تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية لهذه المؤسسة، ولكن يجب تلبية بعض الشروط، وإن روح السلام بين المواطنين الإماراتيين تشجعهم على التعاون فيما بينهم من خلال دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

تهدف مؤسسة زايد الخيرية إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين المهاجرين ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة.

يوفر العديد من الإعانات المالية لمن يرغبون في أداء فريضة الحج.

تستمر في تقديم العديد من الخدمات المختلفة للمحتاجين سواء كانت خدمات علاجية للمرضى أو خدمات تعليمية للطلاب.

تدعم المؤسسة حق الأطفال في تلقي التعليم المناسب ولهذا السبب تقدم المساعدة المالية للأطفال الذين يحتاجون إلى إنهاء دراستهم.

يعطي رواتب شهرية للمواطنين الذين لا دخل لهم.

كيفية التسجيل للحصول على المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكن لجميع المواطنين الاشتراك في طلب مساعدة للإمارات من مؤسسة زايد الخيرية ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات للقيام بذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الشيخ زايد الخيرية. بعد ذلك يتم اختيار أيقونة (الخدمات الإلكترونية) من بين جميع الرموز الموجودة في الصفحة الرئيسية. يجب على المستخدم تحديد واختيار نوع المساعدة التي يحتاجها من المؤسسة في هذه الخطوة. في حالة عدم تقديم الخدمة المطلوبة للمستخدم هناك أيضًا رمز للإمكانيات الأخرى. يجب أن يكون لدى المستخدم حساب على موقع المؤسسة من أجل التسجيل وإذا لم يكن لديه حساب بالفعل فيمكنه إنشاء حساب. تتضمن الخطوة الأخيرة إدخال جميع بيانات المستخدم في الحقول المخصصة والضغط على زر “إرسال”.

كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

يمكن لطالبي المساعدة التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية بعدة طرق وهم مدرجون أدناه: