نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية لطلب مساعدة مالية تصل الى 70 ألف درهم في المقال التالي
عمر شويل - جدة مساعد مالية من مؤسسة زايد الخيرية، هي من أكبر المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أسسها جلالة الملك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، عند مواجهة صعوبات مالية قد يتم تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية لهذه المؤسسة، ولكن يجب تلبية بعض الشروط، وإن روح السلام بين المواطنين الإماراتيين تشجعهم على التعاون فيما بينهم من خلال دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية
- تهدف مؤسسة زايد الخيرية إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين المهاجرين ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة.
- يوفر العديد من الإعانات المالية لمن يرغبون في أداء فريضة الحج.
- تستمر في تقديم العديد من الخدمات المختلفة للمحتاجين سواء كانت خدمات علاجية للمرضى أو خدمات تعليمية للطلاب.
- تدعم المؤسسة حق الأطفال في تلقي التعليم المناسب ولهذا السبب تقدم المساعدة المالية للأطفال الذين يحتاجون إلى إنهاء دراستهم.
يعطي رواتب شهرية للمواطنين الذين لا دخل لهم.
كيفية التسجيل للحصول على المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية
يمكن لجميع المواطنين الاشتراك في طلب مساعدة للإمارات من مؤسسة زايد الخيرية ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات للقيام بذلك على النحو التالي:
- الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الشيخ زايد الخيرية.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة (الخدمات الإلكترونية) من بين جميع الرموز الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- يجب على المستخدم تحديد واختيار نوع المساعدة التي يحتاجها من المؤسسة في هذه الخطوة.
- في حالة عدم تقديم الخدمة المطلوبة للمستخدم هناك أيضًا رمز للإمكانيات الأخرى.
- يجب أن يكون لدى المستخدم حساب على موقع المؤسسة من أجل التسجيل وإذا لم يكن لديه حساب بالفعل فيمكنه إنشاء حساب.
- تتضمن الخطوة الأخيرة إدخال جميع بيانات المستخدم في الحقول المخصصة والضغط على زر “إرسال”.
كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية
يمكن لطالبي المساعدة التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية بعدة طرق وهم مدرجون أدناه:
- تم تخصيص رقم واحد للجمعية 0097126577577 تستطيع من خلاله التواصل مع الجمهور خلال ساعات العمل.
- كما يمكن زيارة مكتب مؤسسة خليفة بن زايد مباشرة للمشاركة في الأنشطة الخيرية ويمكن القيام بذلك خلال ساعات العمل العادية في موقع منطقة الروضة لطلب المساعدة
- بالإضافة إلى ذلك يمكنك تنزيل تطبيق مؤسسة زايد الخيرية أبوظبي على جهازك المحمول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية لطلب مساعدة مالية تصل الى 70 ألف درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.