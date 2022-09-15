نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الان تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 نظام قديم وحديث على موقع التنسيق واهم الكليات المرشحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 نظام قديم وحديث على موقع التنسيق واهم الكليات المرشحة الان نستعرض الان مع حضراتكم فى ظل ارتفاع عوامل البحث على جوجل فى ظل بدء تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة على شكل ننقله على مدار الساعة وذلك عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022
بعد طول انتظار تم البدء رسمياً على تنسيق الدبلومات الفنية فى جميع انحاء الجمهورية، حيث اشار موقع التنسيق الرسمي على إمكانية تسجيل رغبات الطلاب بداية من اليوم الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من سبتمبر حتى صباح يوم الخميس المقبل على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للطلاب أصحاب دبلوم تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق، على ان اصبح الان بامكان جميع الطلاب البدء فى تسجيل رغباتهم على تلك المرحلة اون لاين فور الدخول على موقع التنسيق واتباع بعض الخطوات التي نستعرضها ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن
خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية
وسيكون موقع التنسيق مفتوح أمام جميع الطلاب والطالبات على مدار 24 ساعة، حيث بامكانكم بمنتهي السهولة الان الدخول على واتباع الخطوات التالية:-
- فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية
- الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية
- فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها في الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية
- فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل
الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية
- تربية كفر الشيخ.
- تجارة المنصورة.
- تربية سوهاج.
- معهد فنى صحى طنطا.
- تجارة دمياط.
- معهد فنى صحى بنى سويف.
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