نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” نموذج طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة في الإمارات 2022 cpc.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم نموذج طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة، حيث يبحث المئات من المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة طريقة إرسال رسالة عبر موقع الديوان أو ديوان ولي العهد التابع إلى حاكم الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، حيث إن ديوان الرئاسة في الامارات من أحد اهم الأماكن التي يمكن تقديم طلبات المساعدة المالية بكل سهولة من خلاله، ويتم الرد على الأشخاص المستحقين وتوفير المساعدة لهم، وسنتابع معكم في هذا المقال على طريقة إرسال خطاب المساعدة بشكل صحيح، كما سنوفر لكم طرق الحصول على المساعدات أخرى في الإمارات، فتابعوا ثقفني.

مساعدة مالية في الإمارات

وتعتبر الإمارات واحدة من أكثر الدول التي فيها مؤسسات خيرية لمساعدة المحتاجين، سواء كانوا داخل الامارات أو خارجها، وهذا ما يظهر لنا جليا في العديد من المؤسسات الخيرية، والتي تابعنا عدة منها في ثقفني، ومنها المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية:

جمعية الشارقة الخيرية.

مؤسسة الهلال الاحمر الإماراتي.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية.

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية.

والعديد من المؤسسات والجمعيات المختلفة، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة ارسال طلب المساعدة إلى أحد أهم الأماكن التي تقدم المساعدات للعديد من الفئات داخل الإمارات وهو ديوان ولي العهد أو البيت المتوحد في دولة الامارات، ويعود جذور هذه المؤسسات إلى الشيخ زايد رحمه الله، الذي اهتم بشكل كبير بالعمل الخيري بشكل واسع.

الفئات التي يقدم لها الدعم

وقد تم ذكر الفئات التي يتم تقديم المساعدات المالية والعينية لهم في الموقع، ويمكنكم التأكد من ذلك عبر عمل استفسار مع خدمة الرد السريع للديوان، حيث يمكن لهذه الفئات فقط كتابة نماذج الطلبات للحصول على مساعده ماليه من رئيس الامارات، والفئات المشمولة للمساعدات كالتالي:

المتعسرين عن دفع الايجار السكني الخاص بهم.

المحتاجين إلى مساعدات دراسية، حيث يتم تقديم مساعدة مالية لهم لمساعدتهم للدراسة.

مساعدات التوظيف للعاطلين عن العمل، أو الباحثين عن وظائف.

المرضى، ويتم تقديم مساعدة العلاج لهم.

الاراضي، يتم تقديم اراضي للمستحقين من الدولة.

الاسكان.

نموذج طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة

وسنتابع معكم طريقة كتابة النموذج لإرساله بديوان ولي عهد الامارات أو الرئاسة، ولا نفضل أن تستخدموا نموذج جاهز، ولكن يفضل أن تكتبوا واحدا بأنفسكم بأسلوبكم، وهناك أشياء يجب وضعها في عين الاعتبار اثناء التعبئة لطلب العون، وهي كما يلي:

تبدأ بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم تكتب التحية.

بعدها إلى السيد رئيس دولة الإمارات.

ثم تكتب الطلب الخاص بك، وراعي ان تضع عدد افراد الأسرة، الدخل، حالة الظروف المادية، المشكلة التي تتقدم بسببها (بسبب تعسر في دفع الايجار على سبيل المثال).

بعد الانتهاء من صيغة المساعدة اكتب اسمك، ورقم الهوية الاماراتية.

رابط موقع ديوان الرئاسة (ولي العهد)

وفي حالة رغبتكم في ارسال الرسالة، فيمكنكم التوجه إلى مقر الديوان في أبوظبي وتقديم الرسالة لهم، أو إرسالها لهم عبر صندوق البريد أو فاكس، فتابع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ديوان ولي العهد cpc.gov.ae .

. انقر على إتصل بنا.

تجد معلومات التواصل.

بعد إرسال الطلب ستحصل على رقم الطلب.

انقر على خدمات الديوان، ثم شؤون المواطنين.

اكتب رقم الهوية، ثم رقم الملف (رقم الطلب)، واكتب الرموز ثم انقر على إستعلام.

وستجد الرد الخاص بك.

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