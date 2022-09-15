الكرملين: لا نرى أملا فى تحسن العلاقات مع أمريكا



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن الكرملين لا يرى أي أمل في تحسن العلاقات الروسية الأمريكية، بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في موسكو.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي - "لا يمكن تعليق أي آمال على السفير الأمريكي لدى موسكو"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

ولا يزال منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا شاغرا في الوقت الحالي، وذلك بعد رحيل جون سوليفان من موسكو في 4 سبتمبر الجاري، والذي كان قد عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لترشيح الرئيسة الحالية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أرمينيا لين تريسي لمنصب سفيرة لدى روسيا.

وتأمل إدارة بايدن أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي بسرعة على ترشيح تريسي، وأن تتمكن قريبا من بدء العمل في موسكو، كما أرسلت سلطات الولايات المتحدة بالفعل طلبا مماثلا إلى الاتحاد الروسي للموافقة عليه.