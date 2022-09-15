الكرملين: روسيا لا ترى أى أمل فى تحسن العلاقات الروسية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف اليوم الخميس إن الكرملين لا يرى أى أمل فى تحسن العلاقات الروسية الأمريكية، بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة فى موسكو.





وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى - "لا يمكن تعليق أى آمال على السفير الأمريكى لدى موسكو"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. ولا يزال منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا شاغرا فى الوقت الحالى، وذلك بعد رحيل جون سوليفان من موسكو فى 4 سبتمبر الجارى، والذى كان قد عينه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى ديسمبر 2019. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لترشيح الرئيسة الحالية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية فى أرمينيا لين تريسى لمنصب سفيرة لدى روسيا. وتأمل إدارة بايدن أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكى بسرعة على ترشيح تريسى، وأن تتمكن قريبا من بدء العمل فى موسكو، كما أرسلت سلطات الولايات المتحدة بالفعل طلبا مماثلا إلى الاتحاد الروسى للموافقة عليه.

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