الجيش الأوكرانى: صاروخ روسى يصيب مؤسسة صناعة فى مدينة كريفى ريه

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفى ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة اليوم الخميس، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه فى المنطقة.





وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل فى وقت لاحق، وذلك فى منشور له على تطبيق "تلجرام". وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت فى حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.

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