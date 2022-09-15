ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من العتاد العسكرى وقاذفات الصواريخ

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس أنه بعد اختبار مكثف، سيتم تسليم نظامين إضافيين من أنظمة المدفعية الصاروخية "MARS II" بما فى ذلك الذخيرة المرتبطة بها إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الأطقم، بناء على نظام التدريب المعمول به بالفعل، فى سبتمبر الجارى فى ألمانيا.

وأضاف أن ألمانيا ستوفر أيضا 50 ناقلة جنود مصفحة ذات حماية كاملة من طراز دينجو DINGO وبالتالى ستوفر دعما ماديا للحاجة الأوكرانية لمركبات النقل المحمية.

وأشار البيان إلى أن مركبة نقل DINGO أثبتت نفسها فى عمليات النشر والالتزامات الشبيهة بالمهام من وزارة الدفاع الألمانية البوندسفير Bundeswehr وقدمت مساهمة كبيرة فى حماية الجنود، ومن المقرر أيضا أن يبدأ تدريب الأطقم الأوكرانية فى ألمانيا فى سبتمبر.

ولفت إلى أن تسليم هذه المركبات يأخذ فى الاعتبار احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية ويرافقه تدابير من شأنها استيعاب الآثار على الاستعداد التشغيلى ومتطلبات التدريب فى الجيش الألمانى على النحو الأمثل.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن تدريب المشغلين الأوكرانيين من المتوقع أن يبدأ فى سبتمبر الجارى، وأضافت أن صفقة مبادلة مركبات المشاة القتالية مع اليونان وأوكرانيا أوشكت على الاكتمال، بحيث أن ألمانيا ستسلم قريبا 40 مركبة من طراز "ماردر أى إف فى" إلى اليونان بينما ستقوم اليونان فى المقابل بتمرير 40 من مركبات "بى إم بى-1 أى إف فى" السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.

تأتى هذه التطورات بعد أن حققت أوكرانيا مكاسب كبيرة فى منطقة "خاركيف" الشمالية وقيل إنها تضع القوات الروسية تحت ضغط فى أماكن أخرى بسبب فعالية أنظمة الصواريخ التى يزودها الغرب فى التأثير على خطوط الإمداد فى موسكو.