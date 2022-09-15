نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 4 وفوز الكبار الشباب الهلال النصر الاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري روشن 2023، يبحث عشاق الكرة السعودية عن ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين الدوري الأقوى في العالم العربي والقارة الصفراء، دوري الملايين والذي يضم لاعبين من كل قارات العالم يتم جلبهم بمبالغ كبيرة تفوق المبالغ التي يتحصلون عليها في دوريات أوروبية كبيرة، لذا نجد المنافسة على الحصول على اللقب كبيرة وقوية فالموسم الماضي لم يتحدد البطل إلا في الجولة الأخيرة بين الهلال والاتحاد، وكان الموج الأزرق هو فارس الرهان، ولا تحدث هذه المنافسة سوى في الدوريات العظمى مثل البريمرليج الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب جدول الدوري السعودي

مع انطلاق مباريات دوري روشن أتضح أن هناك أكثر من فريق عازم على المنافسة على اللقب، وسوف يعاني الزعيم الهلالي في الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث على التوالي، فنجد الليوث المكشرة عن أنيابها وصاحبة الصدارة حتى الآن بفارق الأهداف عن الهلال، الذي سيخوض مباراته في اليوم الأخير ضد الوحدة في الجولة الرابعة، ويسعى للفوز بعدد كبير من الأهداف لينتزع الصدارة من الشباب، ويدخل النصر المنافسة بقوة بعد الفوز الكبير على الباطن، وكذالك اتحاد جدة يسير في الطريق الصحيح، لذا فمن المتوع أن يكون موسم قوى ولن يحسم إلا في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الرابعة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 3 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 4 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 5 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 6 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 7 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

لوحة الشرف للفرق الحاصلة على اللقب

الهلال السعودي : – حصل على اللقب 18 مرة وحصل على المركز الثاني 13 مرة. النصر السعودي : – فاز باللقب 9 مرات وحل وصيف 6 مرات. اتحاد جدة : – فاز باللقب 8 مرات وحل وصيف 8 مناسبات أخرهم الموسم الماضي. الشباب السعودي : حصل على لقب الدوري في 6 مناسبات وحل وصيف في 5 مناسبات. أهلي جدة : الذي هبط لدوري يلو حصل على اللقب 3 وجاء في المركز الثاني 9 مرات. نادي الاتفاق : توج باللقب في مناسبتين وحل في المركز الثاني في مناسبتين أيضاً. نادي الفتح السعودي : حصل على اللقب مرة واحدة فقط.

قائمة هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم

دوري روشن السعودي

بعد أن أصبحت الرياضة صناعة هامة تدر الملايين على الفرق الرياضية كان لابد من أستغلال أسم الدوري السعودي المحترفين، ثاني ألأقوى دوري في قارة أسيا من حيث القيمة السوقية، لذا تم إطلاق أسم المطور العقاري الوطني روشن، كراعي للبطولة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة بقيمة 478 مليون ريال، وتعتبر الشركة من أكبر الشركات العامة في مجال العقار، فهي مملوكة لصندوق الاستثمار العام السعودي.