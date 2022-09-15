نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل Redmi 10 Prime شاومي بالمواصفات والمميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايل Xiaomi Redmi 10 Prime هو هاتف مميز من ضمن أحدث إصدارات شركة شاومي وهي شركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية ،كما اهتمت الشركة عند تصميمها موبايل Xiaomi Redmi 10 Prime بالمساحة التخزينية الكبيرة سواء مساحة داخلية أو مساحة خارجية ،وبطارية كبيرة الحجم تدعم الشحن السريع وشاشة الهاتف كبيرة ومميزة أيضاً كما في معظم الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 14 برو ماكس و Oppo A92 .

موبايل Xiaomi Redmi 10 Prime بالمواصفات

يتميز هاتف شاومي ريدمي 10 برايم بالعديد من المواصفات التي تميزه عن غيره من الهواتف وهي كالآتي:

طول الهاتف 162 مم.

عرض الهاتف 75.6 مم.

سمك الهاتف 9.6 مم.

وزن الهاتف 192 جرام.

الهاتف مصنوع من زجاج أمامي مقاوم كورنينج غوريلا جلاس 3 الإصدار الثالث بالإضافة إلي ظهر وإطار جانبي من البلاستيك.

تم تزويد الهاتف بإمكانيات دعم الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G والخامس 5G .

نوع الشريحة Nano Sim .

شاشة الهاتف من النوع LCD وحجمها 6.5 بوصة .

دقة الشاشة 2400*1080 بكسل ( +FHD) وأبعاد الشاشة 20:9 .

معدل تحديث الشاشة90 هرتز .

يتميز الهاتف بوجود معالج ثماني النواة من النوع Mediatek Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانو متر، بالإضافة إلي معالج رسوميات من نوع Arm Mali-G52 MC2 .

النظام المتاح للتشغيل أندرويد 11 بإمكانيات MIUI 12.5 .

الرام : 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت ، 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت ،6 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.

نوع ذاكرة التخزين eMMC .

نوع ذاكرة الرام LPDDR4X .

يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجية Micro SD حتي 512 جيجا بايت.

تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية بقدرة 8 مبجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية : وهي عبارة عن الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الرئيسية ودقتها 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 ، الكاميرا الثانية وهي Ultra Wide ودقتها 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، الكاميرا الثالثة وهي تصوير الماكرو أو تصوير الأشياء الدقيقة عن قرب ودقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، الكاميرا الرابعة وهي عزل الخلفية وبها مستشعر للعمق لخاصية العزل ودقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.

نوع المستشعرSamsung S5KJN1 .

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD ، كما يدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة Slow Motion .

يتميز الهاتف بوجود بطارية كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير .

مميزات موبايل Xiaomi Redmi 10 Prime

يتميز الهاتف بوجود شاشة كبيرة حجمها 6.5 انش وتغطي معظم واجهه الهاتف .

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 وات ،كما يدعم الشحن العكسي بقوة 9 وات.

الهاتف مزود بسماعات ستيريو.

الهاتف مقاوم للغبار والرزاز الخفيف.

يتميز الهاتف بوجود مستشعر بصمة الأصابع موجود في زر الطاقة جانب الجهاز .

يوجد بالهاتف منفذ 3.5 جم لتركيب السماعات الخارجية.

يوجد بالهاتف منفذ USB Type C .

عيوب هاتف شاومي ريدمي 10 برايم

لم يتم تزويد خاصية دعم التصوير للفديوهات بدقة 4k.

البطارية غير قابلة للإزالة.

الهاتف غير مزود بمستشعر الجيرو سكوب.

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