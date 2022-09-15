نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت 1444 للطالب والمعلم لحضور الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وبعد انتشار فيروس كرونا في الآونة الأخيرة منذ عام ٢٠١٩ عملت المملكة العربية السعودية على جعل كل التعاملات عن طريق الإنترنت من خلال منصات الإلكترونية وذلك للمحافظة على سلامة مواطنيها ومن تلك المنصات منصة مدرستي التي تقوم بالعملية التعليمية ومساعدة الطلاب، حيث تعد منصة مدرستي من المنصات المهمة التي عن طريقها يتم الاستفادة من العملية التعليمية وسماع الحصص من خلالها ويمكن لجميع الطلاب التسجيل في تلك المنصة بأسهل الطرق ويتم الدخول عليها دون أي مشاكل أو توقف ويتم التواصل معها عن طريق الرابط الخاص بها وسوف نوضح خطوات التسجيل بها من خلال هذا المقال.

خطوات الدخول على منصة مدرستي

توجد عدة خطوات سهلة وبسيطة للتسجيل والدخول على منصة مدرستي وسوف نوضح خطوات التسجيل من خلال النقاط التالية.

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة به من اسم والمرحلة الدراسية التي به واختيار المواد التي يدرسها.

يدخل الطالب كلمة المرور لإكمال التسجيل.

يضغط على تأكيد بعد ذلك لكي يدخل على المنصة.

طرق تنزيل منصة مدرستي عبر الهاتف

يمكن أن نقوم بتنزيل المنصة على هواتف التابعة لأنظمة الأندرويد وسوف نوضح خطوات التنزيل من منصة جوجل بلاي من خلال النقاط التالية.

الدخول على متجر جوجل بلاي.

يكتب الطالب اسم المنصة أعلى مربع البحث.

يضغط على كلمة بحث التي أمامه.

تظهر له بعد ذلك عدة منصات تحمل نفس اسم مدرستي.

ثم بعد ذلك يضغط على التطبيق الأصلي للمنصة ويكون أول أيقونة.

ثم يقوم بالضغط عليها وينتظر حتى يتم تنزيلها.

مميزات منصة مدرستي

لتلك المنصة الكثير من المميزات التي تجعلها من أول المنصات التعليمية الإلكترونية وسوف نوضح مميزات المنصة منخلال النقاط التالية.