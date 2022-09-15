نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار دولة قطر الجديد وإطلاق الشعار الرسمي لدولة قطر أبرزها السيف والمركب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعار دولة قطر الجديد تم تغييره اليوم بشكل رسمي وتدشين الشعار الجديد بدلاً من السابق كما جاء قرار . تغيير شعار دولة قطر من رئيس مجلس الوزراء . ووزير الداخلية القطري معالي الوزير السيد خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني . كما أن قرار الشعار الجديد الذي تم صباح اليوم . ليصبح الشعار الجديد البديل عن الشعار السابق كذلك بجانب أن التصريحات الصادرة اليوم من مكتب . الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي عنه السيد محمد نويمي الهاجري يأتي الشعار الرسمي لدولة قطر . الجديد تماشياً مع الإنجازات التنموية التي تمت داخل دولة قطر . وعبر المقال الجديد من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .

شعار دولة قطر الجديد الذي تم إطلاقه اليوم

شعار دولة قطر الجديد طرح اليوم والذي يحمل العديد من الأهداف الخاص بدولة قطر من ضمن تلك الأهداف . هي تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية كما أن ضمن أهداف الشعار . هو أبراز وترسيخ الهوية المؤسسية الخاصة بدولة قطر سواء كان ذلك علي المستوي المحلي أو المستوي العالمي . كذلك بجانب قرار التغيير لكي ما يتم استخدامه في أطار تنظيمي وذلك سيكون علي مرحلتين . المرحلة الأولي منها توفير مكتب اتصال حكومي لجميع الأصول المطلوبة كما ستشمل المرحلة الثانية من . تدشين شعار دولة قطر الجديد سيتم من خلالها توسيع مكتب الاتصال الحكومي لمستوي نطاق الهوية لكي . ما يتم من خلال ذلك شمل جميع المؤسسات وكافة الهيئات الحكومية وكافة السفارات الخاضعة لدولة قطر خارج الدولة . أما عن تفاصيل الشعار الجديد نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تفاصيل شعار دولة قطر الجديد

تم التصريح من المركز الحكومي عبر المتحدث الرسمي له بأن القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء . يأتي امتداداً إلي الشعارات السابقة التي ساهمت في رحلة ممتدة وفقاً للأهداف الموضوعة . لتطوير دولة قطر كما أن القرار الصادر اليوم يساهم مع أسهام الماضي لكي ما يتم تشكيل حاضرنا . كذلك بجانب أنه يهدف إلي الحفاظ علي التراث القطري وستكون رحلة ممتدة نحو رؤية التطور المستقبلي المخطط لها بدولة قطر . أما عن ما يشمله الشعار الخاص بدولة قطر سنتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفن” القادمة

التفاصيل الخاصة بالشعار القطري الجديد

يحتوي الشعار الجديد لدولة قطر علي العديد من الرموز القطرية كما أنه يحوي معاني لتلك الرموز وهي كالتالي :-

المركب ويرمز إلي أول مركب تقليدي لدولة قطر والذي كان يعمل بمحرك وكان يحمل أسم “فتح الخير” وبني عام 1900 . كما يحتوي علي شكل البحر الذي يرمز إلي التراث القطري الخاص بالمهنة القديمة وهي صيد الأسماك واللؤلؤ . كذلك بجانب احتواءه علي شجرة النخيل والتي ترمز إلي رمز رطب الإخلاص والموجودة في مزرعة الأب الشيخ خليفة بن حمد كما يحتوي علي السيوف والتي تشير إلي ارتباط القطريون منذ القدم بالسيف والذي يعبر عن أداة للدفاع . عن أراضيهم وعرضهم كذلك بجانب أن السيف يرمز إلي الشجاعة والقوة . كذلك بجانب احتواء الشعار القطري علي الجالبوت ويرمز إلي مصدر الفخر لدولة قطر . أما عن ما تم التصريح عنه فيما يخص القرار الجديد نعرضه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ما تم التصريح به عن القرار الجديد

جاءت التصريحات من السيد الدكتور محمد نويمي وهو المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري . أن قرار شعار دولة قطر الجديد جاء بعد مباحثات عديدة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء القطري . كما كان يتم التباحث علي أن القرار الجديد يجب أن يحتوي علي كل ما يرمز لتاريخ قطر وتراثه . كذلك بجانب أنه بعد أن تم صدور القرار تم نشر فيديو يوضح الرحلة التي مر بها الشعار القطري . كما يحتوي ذلك الفيديو علي صور عديدة توضيحيه لماضي دولة قطر وحاضرها . كذلك بجانب أنه يحوي العديد من المقاطع التي توضح الحفاظ علي التراث القطري عبر السنوات الماضية .

شعار دولة قطر الجديد بقرار صادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء القطري والذي يهدف إلي العديد من الأهداف . الخاصة بدولة قطر ذلك ما تم عرض تفاصيله داخل مقال اليوم من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .