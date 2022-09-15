بوتين: نقل الغاز الروسى إلى باكستان ممكن

جدة - نرمين السيد - وأوضح بوتين -فى اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى سمرقند اليوم الخميس- أن روسيا بمقدورها تزويد باكستان بالغاز، مع وجود جزء من البنية التحتية جاهزة بالفعل، غير أنه أشار إلى وجود مسألة تتعلق بالاستقرار فى أفغانستان.
وقال بوتين فى معرض حديثه عن المشروعات المتعلقة بالطاقة: "المسألة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان، وهو أمر ممكن أيضا، مما يعنى أن جزءًا من البنية التحتية قد تم إنشاؤه بالفعل، أى روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.. علينا حل القضية الأفغانية".
وأضاف: "بالطبع، هناك مشاكل مرتبطة بالاستقرار السياسى، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار علاقاتنا الطيبة مع الشعب الأفغانى، آمل أن يتم حل هذه المشكلة أيضا، أعنى تأثير باكستان على الوضع فى الدولة".
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