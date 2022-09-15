العالم اليوم - أميركا.. مبيعات التجزئة تنمو .. وطلبات إعانة البطالة تتراجع

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. مبيعات التجزئة تنمو .. وطلبات إعانة البطالة تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 07:22 مساءً - انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في شهر أغسطس، إذ أقبل الأميركيون على شراء السيارات وارتياد المطاعم بشكل أكبر مع انخفاض أسعار البنزين، ولكن الطلب على السلع يتباطأ مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بحدة.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل إنفاق المستهلكين مدعوما باستمرار قوة سوق العمل، خاصة مع صدور بيانات منفصلة، الخميس، تُظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن المرجح أن تمنح قوة سوق العمل إلى جانب الزيادة المفاجئة في أسعار المستهلكين في أغسطس، دافعا أقوى للفيدرالي الأميركي لرفع معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء المقبل.

وارتفعت مبيعات التجزئة في أميركا بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وعُدلت البيانات الخاصة بشهر يوليو بالانخفاض، لتظهر تراجع المبيعات بنسبة 0.4 في المئة، بدلا من بقائها دون تغيير كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء المبيعات دون تغيير، مع تقديرات تراوحت بين انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة وارتفاع بنفس النسبة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية انخفضت بواقع 5000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 10 من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مايو.

وكانت هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو، مع توفر فرصتي عمل لكل عاطل.