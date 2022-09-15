نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 الجديد، iPhone 14 بالفيديو تعرف علي المميزات وكيفية الاتصال بالأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 14 الجديد، iPhone 14 وميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، قامت شركة ابل بالإعلان عن جهازي iPhone 14 و iPhone 14 Plus خلال مؤتمر ابل الذي عقد في 7 سبتمبر الماضي. شاشة iPhone 14 Plus كبيرة، جاءت بحجم 6.7 بوصة للذين يهتمون باللوحات الكبيرة. كما يوفر iPhone 14 مقاس أصغر حجماً للشاشة، 6.1 بوصة. نعرض لك في هذا المقال نظرة عامة على كافة مميزات iPhone 14 الجديد، والتي تشتمل على تغييرات كبيرة في الكاميرا، ودعم أقوى للـ eSIM، بالإضافة إلى خدمة الطوارئ SOS الجديدة خلال الأقمار الصناعية. أدناه نقاط عامة سريعة تشتمل على مميزات iPhone 14 و iPhone 14 الجديد.

مميزات ايفون 14 الجديد

حجم شاشة iPhone 14 أقل بقليل من شاشة جهاز iPhone 14 Plus بمقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي، ومن النوع OLED.

تكلفة هاتف iPhone 14 تبدأ من 799 دولارًا، بينما سعر iPhone 14 Plus هو 899 دولارًا.

عمر بطارية iPhone 14 Plus هو الأفضل مطلقاً في iPhone.

توفير ميزة جديدة وهي خدمة الطوارئ SOS من خلال الأقمار الصناعية، والتي تهدف إلى التواصل في حال كان هاتفك خارج النطاق الخلوي. سيتم إطلاق العمل بهذه الخدمة في نوفمبر القادم، ويكون مجانيًا لعامين كاملين.

يأتي جهاز ايفون 14 الجديد بخمسة ألوان، وهم الأرجواني والأسود والذهبي والأحمر والأزرق.

يعمل الهاتف بشريحة A15 Bionic المستعارة من هاتف iPhone 13 Pro والتي توفر وحدة معالجة بأداء أسرع بنسبة تقدر بـ 18٪.

الكاميرا الرئيسية الجديدة تعمل بدقة 12 ميجابكسل، كما تحتوي على مستشعر أكبر، 1.9 ميكرون وتحسن من الإضاءة المنخفضة بنسبة تقدر بـ 49٪).

كما أن الكاميرا الأمامية أيضاً تعمل بدقة 12 ميجابكسل، مع منح ضبط تلقائي للصور ولأول مرة وتوفير إضاءة منخفضة أفضل.

المحرك الضوئي: امنح أفضل صور أثناء انخفاض الإضاءة، يتم تزويد المحرك الضوئي بخط أنابيب لتحسين الصور. حيث يوفر تحسين 2.5 للكاميرا الرئيسية، و 2x على كل من الكاميرا الأمامية والكاميرا الواسعة. لذلك ستتمكن من الحصول على لون افضل وتفاصيل أدق.

تغيير كبير للفيديوهات: حيث تقدم وضع التثبيت، كذلك تحديث وضع الحركة، يمكنك تشغيله كي تحصل على فيديو مميز.

فقط الـ eSIM يدعم iPhone 14 ، لذلك لا يوفر ايفون 14 درج لبطاقة SIM.

يمنح iPhone 14 ميزة خدمة الكشف عن الأعطال، كما تفعل Apple Watch 8 الجديدة.

نظرة عامة على iphone 14

على مدار العام الماضي، كان هناك كثير من الشائعات وفي الواقع أثبتت صحتها بخصوص هاتف iPhone 14. أكبر تغيير هو أن iPhone 14 Plus حل محل الهواتف الصغيرة من ابل ايفون.

بذلك يبدو أن iPhone 14 لم يكن ترقية كبيرة على iPhone 13. ولكن يعتبر جيداً بالتأكيد لمن يستخدم iPhone 12 أو هاتف أقدم. مع مجموعة الشرائح من A15 Bionic، وكاميرات افضل، وعمر بطارية جيد، فإن هاتف iPhone 14 كان عرضاً متواضعاً لعام 2022.

هنا انتهى مقالنا عن ايفون 14 الجديد iPhone 14 وميزة الاتصال بالأقمار الصناعية .تناولنا فيه أبرز مميزات هاتف ايفون 14، وبالأخص ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية للتواصل عندما تكون خارج الشبكة.