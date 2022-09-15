نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد ببجي موبايل احصل علي شدات لأول 5000 لاعب فقط PUBG Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد ببجي حيث تتم مشاركة هذه الرموز من قبل المطورين على الموقع الرسمي ، Discord ، Reddit ، أو حتى من خلال منشئي المحتوى الذين يشاركونها أثناء تدفقات. لهذا السبب قمنا بتجمعها جميعا وإدراجها لك أدناه. إذا لم يعد بعضها يعمل، فيرجى إخبارنا في التعليقات حتى نتمكن من تحديث القائمة. حيث لا يمكن استخدام كل رمز إلا مرة واحدة فقط. ومع ذلك ، فإن البعض الآخر محدود ولا يمكن استخدامه إلا من قبل أسرع اللاعبين.

اكواد ببجي 2022

ثم كل لاعب لـ PUBG Mobile عادة ما يبحث عن أكواد على الإنترنت للعبة، فالاكواد حقا مفيدة لأنها تعطي جوائز وهداية كثيره قيمة للاعبين، مثل الأسلحة الجديدة والقنابل، وشخصيات جديدة مما تجعل الشخصية اسرع وأقوى، شراء هذه العناصر سيحتاج اللاعبون إلى إنفاق UC (هذا هو المال في PUBG). ولكن مع الاكواد الحصرية تمنحك فرصة الحصول على بعض العناصر الشيقة دون الحاجة للأموال.

كود ببجي موبايل

احصل على مظهر مسدس SCAR-L SD16Z66XHH جلد بندقية UMP9 GPHZDBTFZM24U احصل على جلد لمسدس قنص KAR98 SD14G84FCC M416 فقط لأول 5000 لاعب PGHZDBTFZ95U مجموعة التائه BMTFZBZQNC

شحن كود ببجي

UCBYSD800

BMTGZBZBKQ

BDPPYTZGS9Q

BOBR3IBMT

VEZIRBEYEID

EKJONARKJO

SD16Z66XHH

كيفية استرداد الرموز على PUBG Mobile

قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة .

ثم أدخل معرف الشخصية الخاص بك ، والذي يمكن العثور عليه في الزاوية اليسرى العليا من شاشة اللعبة.

بعد ذلك اضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك وسيظهر معرف شخصيتك.

ثم انسخ والصق أو اكتب معرف شخصيتك، ثم افعل الشيء نفسه مع الرمز الذي ترغب في استرداده.

أدخل رمز التحقق الظاهر على يمين النص وتأكد من كتابة الرقم المكون من أربعة أرقام بشكل صحيح

ثم يجب عليك تحديث رمز التحقق لكل رمز ترغب في استرداده.

واخيرا ثم اضغط على زر الاسترداد للحصول على المكافأة المجانية.

لماذا فشل شحن كود PUBG Mobile

حسنًا، احتمال وجود مطالبة فاشلة في ادخال اكواد ببجي أمر محتمل جدًا ويمكن أن تكون الأسباب مختلفة. إذا قدمت شكوى ولم تتمكن من الحصول على هدية، فإليك بعض الأسباب المحتملة:

رمز استرداد غير صالح

استرداد كود سوداه منتهي الصلاحية

تجاوز رمز الاسترداد حد الحصة النسبية

لقد طلبت بالفعل رمز الاسترداد من قبل

لقد أدخلت بيانات خاطئة أثناء إجراء الشكاوى

ثم إذا واجهت أي مشاكل أثناء عملية طلب رمز الاسترداد، فيمكنك الاتصال بخدمة عملاء PUBG Mobile مباشرةً على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني.