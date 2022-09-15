نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار حلوي المولد النبوي 2022 وافضل أماكن لشراء حلوي المولد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار حلوي المولد النبوي 2022، من أجل التعرف علي قائمة الأسعار الجديدة للحلوي كذلك افضل أماكن لشراء حلوي المولد، عليك متابعة التقرير حتي النهاية، حيث إن شراء الحلوي من مظاهر الإحتفال ايضا بمولد النبى، كذلك انتشار العرائس البلاستيكية والحصان الحلاوة واصبح الاقبال على العرائس مايميز هذا اليوم، حيث يقبل علية الجميع من اجل شراء العروسة مع علبة الحلاوة من اجل تهادى الاهل او الاصحاب، ومن اجل الرومانسية ايضا حيث ان المخطوبين يتاهدون الان بعلبة الحلاوة بجانب العروسة كنوع من الاحتفال بهذا اليوم، ومن اشهر الشوارع التى تمتاز بصناعة حلوى مولد النبى هو شارع ( باب البحر ) وهو من اشهر الاماكن فى صناعة الحلاوة حيث يوجد به مجموعة كبيرة من المصانع المتخصصة فى صناعة الحلاوة، ويمكنك التعرف علي الاسعار من هذا التقرير في محلات العبد لأبوار وأشهر محلات بيع الحلوي في مصر.

أسعار حلوي المولد النبوي 2022

يستعد المسلمين لاستقبال عيد المولد النبوى الشريف التى ياتى 12 ربيع الاول الموافق 8 من شهر اكتوبر القادم، حيث يحتفل المسلمين بهذا اليوم المبارك اما عن طريق اقامة الحفلات والانشاد الدينى فى ذكر رسول الله او شراء الحلوى وتوزيعها على الاقارب والاصحاب، اما عن اسعار حلاوة مولد النبى 2022 تختلف الاسعار على حسب جودة الحلاوة واماكن بيعها حيث تجد اسعار الحلاوة فى محلات الشهيرة في مصر علي هذا النحو

لابوار تتراوح ما بين 250 الى 900 جنية على حسب الكمية.

كما اصدرت محلات العبد قائمة اسعار تتراوح ما بين 170 الى 975 على حسب الكمية المطلوبة.

واعلنت محلات ايتوال على اسعارها حيث تبدا العلبة اللوكس مكونة من 10 قطع بسعر 45 جنية للعلبة . وسعر العلبة المكونة من 48 قطعة لوكس 290 جنية.

كما توجد محلات ايضا تطرح الحلاوة فى السوق بالكيلو حيث بلغ سعر الكيلو السادة 65 جنية.

موعد إجازة المولد النبوي 2022

من المقرر أن يأتي المولد النبوي الشريف 2022 يوم السبت 8 اكتوبر، ولذلك لم يعد متبقي علي الاحتفال بتلك الذكرى العطرة لميلاد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوي 20 يوم، أما عن موعد الإجازة فإن قرار ترحيل جميع الإجازات يشير إلي أن أي إجازة يتم ترحيلها ليوم الخميس نهاية الأسبوع.