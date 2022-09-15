العالم اليوم - استمرار مخاوف رفع معدلات الفائدة يهبط بالأسهم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية في التداولات، الخميس، بتأثير من بيانات رجحت مضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مساره لرفع معدلات الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 6.04 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 31129.05 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 23.47 نقطة أو بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3922.38.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 118.75 نقطة، أي بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 11599.42 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد صعدت في تداولات الخميس، بدعم من أسهم البنوك، بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة، نتجت عن المراهنات على رفع كبير لمعدلات الفائدة في أنحاء العالم.

وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.

وتسببت بيانات التضخم الأميركية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل.