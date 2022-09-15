نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا الكليات المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 رابط وموعد التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكليات المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة من قبل الباحثين علي جوجل في الساعات الأولي من اليوم، وذلك وسط ترقب واضح بين الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية من كافه التخصصات لدخول الكليات والمعاهد المتاحة بالجامعات المصرية، وفي هذا الاطار نستعرض معكم تفاصيل أكثر حول رابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات الطلاب، والكليات المتاحة لهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اعلنت فيما سبق عن بدء عملية تنسيق الدبلومات الفنية اليوم الخميس، علي أن تنتهي في يوم الخميس القادم لتستمر اسبوع كامل، وعلي أساسه تقوم الوزارة بمراجعة جميع البيانات المذكورة لدي الطلاب عبر موقع التنسيق الالكتروني لدي الدبلومات الفنية، ضمن قواعد القبول الخاصة التي أعلن عنها المجلس الاعلي للجامعات، حيث تختلف الحد الادني للقبول وفقاً إلي شهادة الطلاب 3 أو 5 سنوات، إلي جانب خريجي الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق ومعاهد التمريض، علي أن يتاح للطالب تعديل رغباته ويتم الاختيار وفقا لاخر تعديل قام به الطالب علي موقع التنسيق الالكتروني.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن الوصول إلي تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لكافه التخصصات المختلفة من الفندقي والتجاري والزراعي والصناعي لكافه نظم التعليم 3 أو 5 سنوات عبر اتباع الخطوات الاتية.

قم بالدخول علي موقع التنسيق

قم بالضغط علي تنسيق الدبلومات الفنية.

اختر الدبلوم الفني التابع له.

ثم قم بكتابة كافه بيانات الطالب بشكل صحيح.

قم بتسجيل رغباتك 75 رغبة.

أضغط علي كلمة حفظ.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022