واشنطن: نرفض مد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "س إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين - لم تسمهم - قولهم إن واشنطن ترفض فى الوقت نفسه مد كييف ببعض أنواع الأسلحة فى الوقت الراهن.
وأضافت "سى إن إن" أن المسؤولين الأمريكيين يرون الآن أن "الزخم" الذى اكتسبته أوكرانيا مؤخراً "دليل" على أن أنواع الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التى وفرتها واشنطن والدول الغربية الأخرى إلى أوكرانيا كانت "فعّالة" فى الأزمة مع موسكو.
وكانت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى قد زوّدت أوكرانيا بمساعدات عسكرية وأمنية واسعة منذ اندلاع الأزمة مع روسيا أواخر شهر فبراير الماضى.
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